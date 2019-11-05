Фонд Olympus купит сервис для рекрутинга медперсонала за $612 млн

Швейцарская рекрутинговая компания Adecco Group договорилась о продаже сервиса для подбора кадров в сфере здравоохранения Soliant Health американскому мезонинному фонду Olympus Partners за $612 млн. Сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года. Швейцарская рекрутинговая компания Adecco Group договорилась о продаже сервиса для подбора кадров в сфере здравоохранения Soliant Health американскому мезонинному фонду Olympus Partners за $612 млн. Сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года.

Американскую платформу для поиска работы в сфере здравоохранения Soliant Health (до 2003 года называлась Elite Medical) в 1991 году основал Дэвид Александр. В 2002 году сервис выкупила компания Adecco. На сайте размещаются вакансии для врачей, фармацевтов, провизоров, психологов, работников учебных заведений для детей с ограниченными возможностями. На данный момент в базе содержится 36,7 тысячи объявлений о работе. По состоянию на октябрь 2019 года платформа сотрудничает с 438 работодателями. За финансовый год, завершившийся 30 июня 2019 года, Soliant достигла выручки в размере $344 млн, а EBITDA – около $54 млн.

Этот шаг позволит поправить финансовое положение Adecco, выручка которой в третьем квартале 2019 года упала на 4% – до $6,55 млрд. Чистая прибыль сократилась на 34% и составила $199,2 млн. По словам представителя Adecco Алена Дехазе, Soliant – «отличный бизнес, но с ограниченными возможностями для расширения за пределами американского рынка».

Olympus Partners – это частная инвестиционная компания, основанная в 1988 году. Финансирует компании на последней стадии развития. Инвестиционный фокус – бизнес-услуги, здравоохранение, банковский сектор, ресторанный бизнес. С момента своего создания компания Olympus выступила инвестором 84 компаний, а также выкупила более 114 компаний. Штаб-квартира находится в Стамфорде (штат Коннектикут, США).

Adecco – международная швейцарская компания, предоставляющая решения в области управления персоналом со штаб-квартирой в Глаттбругге. Adecco Group является крупнейшей в мире компанией, предоставляющей HR-решения. Компания насчитывает более 5,5 тысячи офисов в более чем 60 странах. Штат Adecco включает более 33 тысяч постоянных сотрудников.

В России тоже предпринимались попытки запуска сервисов по подбору медицинского персонала. Например, в 2014 году команда проекта «Доктор на работе» запустила на своем сайте раздел с вакансиями. Основатель проекта «Доктор на работе» Станислав Сажин оценивал рынок вакансий врачей в интернете в 500 млн рублей в год и намеревался «приложить все усилия», чтобы стать лидером этой ниши. Проект вскоре свернулся, точное время закрытия проекта установить не удалось. На запрос Vademecum Сажин не ответил.

Были и другие аналогичные проекты. Портфельная компания фонда Admitad Aceventure «Медз.ру» в 2017 году представила «первый медицинский портал для поиска работы». Однако страница проекта не обновляется уже месяц. Компания развивает онлайн-сервис записи пациентов в московские клиники. С 2013 года работал портал «Медицинский персонал – сервис по поиску работы», но летом 2019 года прекратил размещать вакансии и резюме. Компания ООО «Азимут», на которую был зарегистрирован домен этого портала, была ликвидирована 29 августа 2019 года.