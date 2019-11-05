Berlin-Chemie/Menarini выходит на российский косметологический рынок с нитевым блокбастером

Фармацевтическая компания Berlin-Chemie/Menarini создала новое подразделение – Relife, нацеленное на реализацию препаратов и медицинских изделий для дерматологии и эстетической медицины в разных странах мира. Флагманским косметологическим продуктом Relife в России станут нити Dermafil – продажи этих изделий клиникам начнутся уже до конца текущего года. Дальнейшее развитие бизнес-юнита Relife будет сопровождаться масштабными научными и маркетинговыми исследованиями, направленными на разработку индивидуальных подходов к решению проблем кожи.

Крупнейший итальянский фармацевтический холдинг Menarini Group, в состав которого входит немецкая Berlin Chemie, заявил об открытии подразделения Relife в 2019 году. По словам представителей компании, Menarini Relife – часть глобальной работы группы по продвижению революционных и безопасных технологий на рынке дерматологии, косметологии и пластической хирургии. «Это долгосрочный проект, который рассчитан на тесное сотрудничество с мировыми экспертами для индивидуального подхода к проблемам кожи. Relife призван вернуть человеку первозданную молодость и красоту, ведь именно кожа отражает наше мироощущение. Поэтому в проекте Relife мы говорим о «разумных инновациях» – нашим потребителям предлагаются самые передовые научные разработки», – говорится в официальном сообщении компании. Новая структура займется поиском оригинальных решений, разработкой, производством и продажей широкого спектра продуктов для дерматологии и эстетической медицины, нацеленных как на женскую, так и на мужскую аудиторию разных стран мира.

Россия станет одним из первых рынков, где будут запущены эстетические продукты Berlin‑Chemie/Menarini. В этом году холдинг приобрел у группы Promoitalia линейку нитей Dermafil, получил на них новое регистрационное удостоверение и до конца года начнет продажи этого продукта эстетическим клиникам. Продукт, разработанный на основе запатентованных технологий, производится в Италии и сертифицирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По данным Аналитического центра Vademecum, в 2016–2018 годах бренд стабильно входил в тройку «нитевых» лидеров российского рынка косметологических инъекций и демонстрировал высокие показатели узнаваемости среди профильных специалистов.

Ведущие российские эксперты в области эстетической медицины отмечают, что работа с фармацевтическим мейджором означает для них гарантию качества. «Очень важно, что все услуги, связанные с продуктом, будут контролироваться международной компанией, заботящейся о своей репутации. Продукт, безусловно, имеет всю необходимую доказательную базу, и компания будет, в случае необходимости, вовлечена во все процессы оказания услуг. Это значит, что и врачи, и пациенты получат все необходимое, – говорит доцент кафедры реконструктивной и пластической хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Алиса Александровна Шарова. – Dermafil позволяет успешно бороться с ярко выраженными признаками старения лица, такими как объемные изменения и гравитационный птоз, достигать эффекта так называемого 3D‑лифтинга, приближающегося к результату работы пластических хирургов».

Выход крупной фармацевтической корпорации на российский рынок косметологических инъекций будет способствовать усилению борьбы легальных компаний с «серым» сегментом, то есть контрафактной и незарегистрированной продукцией, широко распространенной в этой отрасли. По словам главного внештатного дерматовенеролога и косметолога Минздрава России Николая Потекаева, противодействие обращению такой продукции, а также косметологическим услугам, оказываемым на дому и в организациях, не имеющих медицинской лицензии, является одной из приоритетных задач госорганов, однако для ее эффективного решения необходима консолидация усилий всех игроков легального рынка.

По словам представителей Berlin‑Chemie/Menarini, перезапуск Dermafil на российском эстетическом рынке будет сопровождаться обучением профессионалов индустрии новейшим методикам и технологиям, с учетом потребностей именно российских потребителей инъекционных услуг, а также серией научных и маркетинговых исследований. По мнению профессора Cальваторе Пьеро Фундаро, долгие годы участвующего в научных разработках компании Menarini Group, именно такая модель продвижения гарантирует более тесную связь между медицинскими специалистами, пациентами клиник и учеными ради использования в практике все более совершенных уходовых и лечебных продуктов для кожи.

Компания A. Menarini – крупнейший в Италии и значимый для глобального рынка биофармацевтический концерн с более чем 130‑летней историей. Оборот группы, в которой трудятся почти 17 тысяч человек, составляет 3,5 млрд евро. В числе безусловных приоритетов A. Menarini – «тесное сотрудничество с ведущими медицинскими специалистами по всему миру, сознательные инвестиции в научную деятельность, революционные подходы к разработке продуктов, все то, что составляет ДНК компании и позволяет предлагать рынку эстетической медицины совершенно новые подходы к лечению кожи при высочайших медицинских стандартах».

vademec