«Рош» снизит цену на окрелизумаб в случае его включения в программу «12 ВЗН»

В случае включения препарата окрелизумаб (Окревус®) в программу «12 высокозатратных нозологий» (12 ВЗН) компания «Рош» гарантирует регистрацию цены 234 465,90 руб. за 1 флакон препарата и 937 863,60 руб. за годовой курс терапии рассеянного склероза (4 флакона) — цена к регистрации указывается без НДС и оптовых надбавок. Заявленная к регистрации цена на 43% ниже минимальной цены на препарат в корзине референтных стран (Швейцария). Соответствующее предложение направлено в комиссию Министерства здравоохранения РФ по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения.

Окрелизумаб — единственный инновационный лекарственный препарат, обладающий доказанной эффективностью как при рецидивирующим рассеянном склерозе (РРС), так и первично-прогрессирующем рассеянном склерозе (ППРС).

При настоящем ценовом предложении стоимость годового курса терапии окрелизумабом будет на 20–23% ниже стоимости одного года терапии другими моноклональными антителами для лечения рассеянного склероза, включенными в перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, утвержденный Распоряжением Правительства №2406-р от 12.10.2019 года. Таким образом, при включении в программу «12 ВЗН» окрелизумаб может стать самым экономически доступным моноклональным антителом для терапии рассеянного склероза.

Анализ влияния на бюджет программы «12 ВЗН», проведенный Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов РФ на основе заявленной к регистрации цены показал, что включение окрелизумаба в программу позволит сэкономить 479 млн руб. за период 2020–2022 гг. (3 года).

«Это создаст возможности для перераспределения сэкономленных средств на лечение пациентов с первично-прогрессирующим рассеянным склерозом, которые на сегодняшний день, в отсутствие окрелизумаба в “12ВЗН”, имеют ограниченный доступ к патогенетической лекарственной терапии», — комментирует Дмитрий Козлов, руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти и доступу препаратов на рынок АО «Рош-Москва».

Первично-прогрессирующий рассеянный склероз — наиболее быстро инвалидизирующий тип течения рассеянного склероза: в среднем, пациент не может обойтись без инвалидного кресла уже через 10 лет после начала заболевания. Согласно данным опубликованных исследований, применение окрелизумаба позволяет на 7 лет, т.е. в 2 раза, отсрочить постоянную потребность в инвалидном кресле у таких пациентов.

В сентябре 2019 года «Рош» и «Р-Фарм» подписали договор о локализации производства окрелизумаба на территории РФ.

gmpnews