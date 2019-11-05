В СЭЗ «Навои» началось строительство узбекско-китайского фармацевтического завода. Его стоимость – 10 миллионов долларов

В свободной экономической зоне (СЭЗ) «Навои» началось строительство узбекско-китайского фармацевтического завода, который будет специализироваться на синтезе лекарственных субстанций, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас основные лекарственные субстанции завозятся в Узбекистан из-за рубежа. Поэтому, одна из важнейших задач – наладить их производство в Узбекистане. В настоящее время в Институте биоорганической химии и Институте химии растительных веществ Академии наук Узбекистана уже запущено производство по получению лекарственных субстанций, но отсутствует возможность осуществления их синтеза.

Поэтому создание узбекско-китайского медицинского технологического парка по синтезу лекарственных субстанций в свободной экономической зоне «Навои» внесет коренные изменения в эту сферу. Ожидается поэтапное осуществление работ по синтезу ряда лекарственных субстанций с применением последних технологий в химии и фармацевтике.

Стоимость данного инвестиционного проекта превышает 10 миллионов долларов. В настоящее время иностранная компания Central Asian Research and Production Centre of Biologically Active Compounds, назначенная координатором проекта, приступила к выполнению первого этапа инициативы.

gmpnews