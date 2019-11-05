AstraZeneca признана инновационным лидером фармотрасли

Первый ежегодный Pharmaceutical Invention Index (Индекс изобретательности в фармацевтической отрасли), опубликованный компанией IDEA Pharma, возглавила компания AstraZeneca, которая была признана лидером отрасли с точки зрения инновационности и ширины ассортимента линейки препаратов.

Впервые опубликованный в 2019 году на Саммите по инновациям в фармацевтике в Бока-Ратоне (Флорида) Pharmaceutical Invention Index детально анализирует линейки новых препаратов, которые в настоящее время находятся на стадии разработки. В рамках Pharmaceutical Invention Index также оцениваются способности компаний наращивать и извлекать прибыль из имеющейся линейки препаратов. Индекс предоставляет детальный взгляд на то, кто разрабатывает значимые лекарственные препараты и какой вклад они вносят в научный прогресс в фармацевтической отрасли.

Pharmaceutical Invention Index состоит из четырех ключевых показателей: доля выпускаемых на рынок лекарств (из числа разрабатываемых), количество клинических испытаний, в которых исследуются новые препараты, число присвоенных статусов препаратам, оценка инвестиций компаний в НИОКР. Данные используются для оценки и получения независимой оценки по всем категориям для каждой из 30 ведущих мировых компаний. Эти оценки используются для расчета общего балла компании и создания соответствующего рейтинга.

AstraZeneca заняла первое место в рейтинге, показав исключительно хорошие результаты по всем четырем показателям. Десятка лучших компаний с точки зрения авторов Pharmaceutical Invention Index выглядит следующим образом (с указанием рейтинга):

AstraZeneca — 1

Celgene — 2

Eli Lilly — 3

Novartis — 4

AbbVie — 5

Vertex — 5

Bristol-Myers Squibb — 6

Regeneron Pharmaceuticals — 7

Daiichi Sankyo — 8

GSK — 9

Biogen — 10

Как отметил генеральный директор IDEA Pharma Майк Ри, «существует существенное различие между изобретательностью и инновациями».

«Успех достигается путем открытия и разработки важных препаратов (изобретения) и обеспечения доступа пациентов к данным лекарствам (инновации). Отрадно видеть компанию таких размеров и с такой богатой историей, как AstraZeneca, которая сумела кардинально измениться за столь сравнительно короткий промежуток времени», — подчеркнул Ри.

gmpnews