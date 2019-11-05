Почти 80% базовой химиотерапии белорусские предприятия выпускают самостоятельно

В Беларуси в 2020 году планируют закупить противоопухолевые реагенты на Br60 млн. Об этом рассказал министр здравоохранения Владимир Караник в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

«Около 30% финансирования белорусской медицины идет на борьбу с онкологическими заболеваниями. В следующем году бюджет будет несколько увеличен. Так, на закупку противоопухолевых реагентов выделено около Br60 млн. Достаточно или нет? Всегда хотелось бы больше. Но наша задача сегодня обеспечить эффективное использование имеющихся ресурсов, чтобы операционная работала не 4 часа в день, а сколько необходимо, чтобы диагностическое оборудование не простаивало месяцами, а работало с максимальной загрузкой. Считаю, что правильно будет вернуться к вопросу о том, сколько нам не хватает, после проведения всех мероприятий по эффективному расходованию выделенных ресурсов. Тогда же надо будет посчитать, какие методики сможем внедрить и на столько улучшим результаты лечения после увеличения финансирования», — сказал Владимир Караник.

Вопрос лекарственной обеспеченности тоже постепенно решается. В частности, рассказал министр, сегодня почти вся базовая химиотерапия — процентов 80 — выпускается отечественным производителем. Причем такие препараты по клинической эффективности не уступают импортным аналогам. Что касается таргетной терапии, то в ближайшие годы самые востребованные препараты будут приобретены Минздравом централизованно, чтобы обеспечить равный доступ к этому лечению пациентов со всей страны. Осваивается и иммунотерапия.

«Мы участвуем в клиническом испытании и совместной разработке данных препаратов. Сегодня с крупными производителями ведем переговоры о подписании программы совместного разделения рисков и разделения стоимости. Согласно документу компания дает специальные условия для Беларуси, что позволит обеспечить доступ наших пациентов к этим препаратам. Боюсь анонсировать и спугнуть, но мы надеемся, что иммунотерапия — самое современное направление — будет доступно для наших пациентов уже в следующем году», — заключил Владимир Караник

gmpnews