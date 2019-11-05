В рамках создания «Ульяновской госаптеки» до конца года планируют открыть 37 аптек

«Если мы финансово оздоравливаем «УльяновскФармацию», создаем «Ульяновскую государственную аптеку», с точки зрения качественного лекарственного обеспечения наших граждан, оба проекта для нас крайне важны. Я веду разговор не только о льготном обеспечении лекарственными препаратами отдельных категорий, а также о рознице медикаментов в отдаленных населенных пунктах. В данный момент мы проводим тщательный финансовый анализ в соответствии с требованием законодательства, стараемся выходить на безубыточную текущую деятельность аптек, подведомственных «УльяновскФармации», – отметил глава Ульяновского региона Сергей Морозов во время посещения склада АО «УльяновскФармация».

По словам генерального директора АО «УльяновскФармация» Антона Мухаметова, финансовое оздоровление организации возможно и необходимо. Чтобы предотвратить предполагаемые риски по обеспечению лекарственными препаратами населения, создается «Ульяновская государственная аптека».

«Согласно «дорожной карте» создания государственного учреждения на сегодняшний день получена лицензия на осуществление фармацевтической деятельности 10 аптек и аптечных пунктов. Планируется, что до конца 2019 года в регионе будет открыто 37 аптек», – рассказал директор «Ульяновской государственной аптеки» Андрей Дмитриев.

По его словам, сейчас находятся в стадии лицензирования 17 аптечных учреждений в городе Новоульяновск, а так же Вешкаймском, Ульяновском, Барышском, Карсунском, Кузоватовском, Майнском, Тереньгульском, Инзенском, Сенгилеевском, Цильнинском, Чердаклинском, Старомайнском, Сурском, Новомалыклинском, Николаевском, Старокулаткинском районах.

gmpnews