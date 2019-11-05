Объем рынка вакцин против сезонного гриппа достигнет $6,5 млрд к 2028 году

Глобальный рынок вакцин против сезонного гриппа вырастет с 4,6 млрд долларов в 2018 году до 6,5 млрд в 2028 году на восьми основных рынках (США, Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания, Япония и Бразилия) при совокупном годовом росте в 3,7%, говорится в отчете компании GlobalData.

В докладе отмечается, что переход к клеточным, рекомбинантным и универсальным вакцинам для обеспечения более надежной защиты от сезонных инфекций гриппа будет способствовать росту в течение следующих десяти лет.

«Вакцины на основе клеточных культур и рекомбинантных вакцин против гриппа займут 38-процентную долю на восьми основных рынках, а к 2028 году объем продаж составит 2,5 млрд долларов», — утверждают авторы отчета.

Исследования показывают, что запуск новых, более дорогих, но потенциально более эффективных вакцин является основной движущей силой развития рынка, в то время как низкие показатели вакцинации, особенно в Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании и Японии, являются основным препятствием.

Показатели сезонной вакцинации сильно различаются, говорится в отчете. Например, из-за небольших сезонных изменений сезон гриппа в Бразилии может начаться до запуска процесса вакцинации, поэтому данный рынок может быть особенно восприимчив к универсальным вакцинам против гриппа, обещающим защиту от множества штаммов в течение нескольких сезонов.

Представители GlobalData также опросили лидеров общественного мнения в различных странах, которые заявили, что эффективность вакцин является одной из наиболее насущных проблем, наряду с низкими показателями вакцинации. Запуск универсальных вакцин против клеточного и рекомбинантного гриппа следующего поколения позволит решить эту проблему и одновременно предоставить платформу для решения экологических проблем.

gmpnews