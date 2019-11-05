Pandion подписала соглашение о сотрудничестве с Astellas стоимостью $795 млн

Американская Pandion Therapeutics подписала соглашение о сотрудничестве с японской компанией Astellas Pharma на сумму 795 млн долларов США. Договор предусматривает проведение исследований, разработки и коммерциализации иммуномодуляторов местного действия для лечения аутоиммунных заболеваний поджелудочной железы.

В соответствии с соглашением, Pandion будет заниматься разработкой и поиском кандидатов на биспецифичные лекарственные средства на основе собственного модульного иммунного эффектора и платформы для привязывания тканей. Astellas, в свою очередь, будет проводить доклинические, клинические мероприятия по отобранным кандидатам и заниматься их коммерциализацией.

По условиям сделки, американской компании может быть выплачено до 45 млн долларов в качестве авансового платежа. Кроме того, Pandion рассчитывает заработать до 750 млн долларов в рамках будущих выплат Astellas при разработке и коммерциализации ряда препаратов-кандидатов японской компании для лечения аутоиммунных заболеваний поджелудочной железы.

Корпоративный исполнительный вице-президент, главный стратег и финансовый директор Astellas Наоки Окамура прокомментировал сделку:

«Astellas позиционирует антигенспецифическую иммунную модуляцию (АСИМ) как одну из стратегических областей работы. Предполагается, что технология тканевой специфической иммунной модуляции Pandion станет представителем следующего поколения АСИМ, которая способна расширить его применение при различных аутоиммунных заболеваниях. Мы продолжим прилагать все усилия для создания новых методов лечения с использованием передовых достижений науки и техники».

gmpnews