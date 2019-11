Фармпромышленность выступила за единый инспекторат GMP в ЕАЭС Pandion подписала соглашение о сотрудничестве с Astellas стоимостью $795 млн » FDA выпустило новое заявление о рисках гомеопатии В связи с развитием гомеопатической промышленности Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) опубликовало заявление об усилиях агентства, направленных на защиту пациентов от потенциально вредных лекарственных средств, которые реализуются в качестве гомеопатических препаратов. По некоторым оценкам, треть взрослых и более 11% детей в США используют дополнительные подходы в отношении здоровья. В 2012 г. Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) проанализировали данные почти 89 тыс. взрослых. Из них более 40 тыс. принимали «невитаминные, неминеральные пищевые добавки», а более 5000 использовали гомеопатическое лечение. FDA признает, что потребители могут принимать различные типы неутвержденных препаратов, таких как гомеопатические лекарственные средства, для лечения или облегчения различных заболеваний и состояний. Эти продукты часто продаются как природные альтернативы утвержденным рецептурным и безрецептурным препаратам и широко доступны на рынке. Однако гомеопатические продукты, реализуемые без предварительного рассмотрения FDA, могут не соответствовать современным стандартам безопасности, эффективности, качества и маркировки. В связи с этим для мониторинга этих продуктов и оценки сообщений о побочных эффектах FDA использует подход, основанный на оценке рисков. В 2017 г. FDA выпустило проект руководящего документа, в котором объясняется, каким образом оцениваются риски гомеопатических продуктов, продаваемых без необходимого официального одобрения. В новом заявлении FDA говорится о 2 новых шагах, которые дополнительно разъясняют принципы данного руководства. FDA призывает общественность пересмотреть проект руководства В своем новом заявлении FDA объясняет необходимость защиты населения от потенциальных рисков гомеопатических продуктов. В заявлении указано, что гомеопатические препараты «производятся из широкого спектра веществ, включая ингредиенты, полученные из растений, здоровых или больных животных или людей, минералов и химикатов, включая известные яды». FDA делает акцент на том, что если технология производства данных продуктов нарушена, то они могут нанести значительный вред здоровью человека. В рамках пересмотра проекта руководства 2017 г. FDA уточнило, какие категории гомеопатических препаратов представляют самый высокий риск для общественного здравоохранения, и какие конкретные ингредиенты и методы введения наиболее вероятно являются небезопасными. FDA также планируют предоставить подробную информацию о «продуктах для уязвимых групп населения и продуктах со значительными проблемами качества». Кроме того, FDA призывает общественность рассмотреть пересмотренный проект руководства и дать комментарии до его окончательной доработки. Отмена руководства по политике соответствия FDA также отозвало свое руководство по политике соответствия (compliance policy guide — CPG) «Условия, при которых гомеопатические лекарства могут продаваться», которое было выпущено в 1988 г. Основная причина отказа заключается в том, что с момента выпуска CPG FDA столкнулось с несколькими ситуациями, в которых гомеопатические препараты представляли значительный риск для здоровья человека — даже несмотря на то, что продукты с маркировкой соответствовали условиям, описанным в CPG. apteka.ua