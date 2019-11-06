Московская аптека продавала наркотические препараты без рецепта

В ходе совместного с УНК МВД по г. Москве осмотра помещений аптеки найдены контрафактные лекарственные средства, а также препараты с истекшим сроком годности.

Часть лекарств, подлежащих обязательному предметно-количественному учету и популярных у наркозависимых лиц, хранились прямо рядом с кассой и отпускались без рецепта.

Сотрудники Росздравнадзора составили в отношении юридического лица протоколы об административном правонарушении по статьям ч.4 14.1 КоАП РФ (грубое нарушение лицензионных требований, которое влечет за собой наложение административного штрафа от 100 до 200 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток) и 6.33 КоАП РФ (обращение контрафактных лекарств, которое влечет наложение административного штрафа в размере от 1 до 5 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток). Материалы дела направлены в суд, сообщили в пресс-службе ТО Росздравнадзора.

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