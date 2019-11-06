Новые лончи способствовали росту квартальных показателей Mylan

Квартальная прибыль выросла на 7% – до 189,8 млн долл. США.

Как отметила исполнительный директор Mylan Хизер Бреш, компания надеется на успешное завершение сделки по объединению ее бизнеса с подразделением Pfizer («Пфайзер») – компанией Upjohn («Апджон»). Завершение сделки намечено на середину 2020 года.

Объем продаж Mylan в Северной Америке вырос на 8% и составил 1,1 млрд долл. США на фоне роста показателей по препаратам Wixela Inhub и Yupelri.

В Европе квартальный объем продаж остался неизменным по сравнению с показателем за III квартал 2018 года – 1 млрд долл. США.

На других рынках объем продаж за отчетный период увеличился на 3% – до 793,7 млн долл. США благодаря показателям по новым препаратам в Австралии и росту продаж в странах с развивающимися рынками.

По прогнозу Mylan, в 2019 году прибыль на акцию составит 4,20–4,40 долл. США, а не 3,80–4,80 долл., как ожидалось ранее. Прогноз по объему продаж – 11,5 – 12 млрд долл. США. Аналитики прогнозируют прибыль на акцию 4,29 долл. США при объеме продаж 11,6 млрд долл. США.

Илья Дугин

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