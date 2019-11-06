Lundbeck повысила годовой прогноз несмотря на снижение квартального объема продаж и прибыли

Прибыль за отчетный период составила 751 млн крон (112 млн долл. США) против 1,1 млрд крон (164 млн долл. США) годом ранее.

Объем продаж препарата Brintellix/Trintellix вырос на 33% – до 724 млн крон (108 млн долл. США).

Продажи препарата Cipralex/Lexapro увеличились на 9% – до 604 млн крон (90 млн долл. США).

Показатель по препарату Northera подскочил на 38% – до 599 млн крон (89 млн долл. США), по препарату Rexulti/Rxulti – на 30% – до 588 млн крон (88 млн долл. США)

Объем продаж препарата Abilify Maintena увеличился на 24% – до 506 крон (75 млн долл. США).

Квартальный объем продаж препарата Onfi упал на 76% – до 213 млн крон (32 млн долл. США) из-за потери патентной защиты в октябре текущего года.

Продажи препарата Sabril снизились на 45% – до 181 млн крон (27 млн долл. США) на фоне появления первого дженерика в III квартале 2017 года.

В III квартале 2019 года объем продаж в Северной Америке сократился на 15% – до 2,4 млрд крон (357 млн долл. США), в основном, из-за выхода на рынок дженериков препарата Onfi.

В Европе продажи компании выросли на 5% – до 785 млн крон (117 млн долл. США) благодаря растущему спросу.

На других рынках объем продаж увеличился на 15% – до 1 млрд крон (149 млн долл. США) на фоне роста показателей по препаратам Abilify Maintena и Brintellix

По прогнозу Lunbeck, в 2019 году объем продаж составит 16,7 млрд крон (2,5 млрд долл. США) и 16,9 млрд крон (2,5 млрд долл. США), а не 16,3 млрд крон (2,4 млрд долл. США) – 16,7 млрд крон (2,5 млрд крон), как прогнозировалось ранее. Компания ожидает прибыль в размере 3,4 млрд крон (506 млн долл. США) – 3,7 млрд крон (551 млн долл. США). Более ранний прогноз равнялся 3,2 млрд крон (476 млн долл. США) – 3,6 млрд крон (536 млн долл. США).

Илья Дугин

pharmvestnik