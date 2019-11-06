Lundbeck повысила годовой прогноз несмотря на снижение квартального объема продаж и прибыли

В III квартале 2019 года объем продаж датской фармацевтической компании Lundbeck («Лундбек») сократился на 11% и составил 4,1 млрд датских крон (610 млн долл. США), сообщает FirstWord Pharma.
Прибыль за отчетный период составила 751 млн крон (112 млн долл. США) против 1,1 млрд крон (164 млн долл. США) годом ранее.
Объем продаж препарата Brintellix/Trintellix вырос на 33% – до 724 млн крон (108 млн долл. США).
Продажи препарата Cipralex/Lexapro увеличились на 9% – до 604 млн крон (90 млн долл. США).
Показатель по препарату Northera подскочил на 38% – до 599 млн крон (89 млн долл. США), по препарату Rexulti/Rxulti – на 30% – до 588 млн крон (88 млн долл. США)
Объем продаж препарата Abilify Maintena увеличился на 24% – до 506 крон (75 млн долл. США).
Квартальный объем продаж препарата Onfi упал на 76% – до 213 млн крон (32 млн долл. США) из-за потери патентной защиты в октябре текущего года.
Продажи препарата Sabril снизились на 45% – до 181 млн крон (27 млн долл. США) на фоне появления первого дженерика в III квартале 2017 года.
В III квартале 2019 года объем продаж в Северной Америке сократился на 15% – до 2,4 млрд крон (357 млн долл. США), в основном, из-за выхода на рынок дженериков препарата Onfi.
В Европе продажи компании выросли на 5% – до 785 млн крон (117 млн долл. США) благодаря растущему спросу.
На других рынках объем продаж увеличился на 15% – до 1 млрд крон (149 млн долл. США) на фоне роста показателей по препаратам Abilify Maintena и Brintellix
По прогнозу Lunbeck, в 2019 году объем продаж составит 16,7 млрд крон (2,5 млрд долл. США) и 16,9 млрд крон (2,5 млрд долл. США), а не 16,3 млрд крон (2,4 млрд долл. США) – 16,7 млрд крон (2,5 млрд крон), как прогнозировалось ранее. Компания ожидает прибыль в размере 3,4 млрд крон (506 млн долл. США) – 3,7 млрд крон (551 млн долл. США). Более ранний прогноз равнялся 3,2 млрд крон (476 млн долл. США) – 3,6 млрд крон (536 млн долл. США).
Илья Дугин
pharmvestnik