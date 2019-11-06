Московские пациенты начали бесплатно получать кардиологические лекарства по новой программе

Такие виды препаратов, как дезагреганты, антикоагулянты и гиполипидемические препараты, начали закупать в соответствии с постановлением столичного правительства о дополнительном лекарственном обеспечении.

«Установить для граждан в возрасте старше 18 лет, имеющих место жительства в городе Москве, перенесших острый инфаркт миокарда либо страдающих мерцательной аритмией (болезнями сердца с фибрилляцией и (или) трепетанием предсердий), либо гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, гарантии дополнительного лекарственного обеспечения, которое предусматривает обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми бесплатно по рецептам на лекарственные препараты, для проведения дезагрегантной, антикоагулянтной, гиполипидемической терапии в амбулаторных условиях» — указано в постановлении.

Антикоагулянты уже можно получить в поликлиниках, а остальные препараты начнут выдавать с января 2020 года.

В соответствии с постановлением Президиума Правительства Москвы «О гарантиях дополнительного лекарственного обеспечения лицам, больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» бесплатными лекарствами обеспечат три группы больных.

Первая группа — это те, кто перенес острый инфаркт миокарда. Они будут получать два дезагрегатных препарата — прасугрел и тикагрелор как минимум в течение одного года.

Вторая группа — те, кто страдает мерцательной аритмией. Они будут получать три новейших антикоагулянта — апиксабан, дабигатрана этексилат и ривароксабан. Для этой группы также продолжат закупать варфарин.

В третью группу входят больные с высоким уровнем холестерина в крови — страдающие гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для них будут закупать три гиполипидемических препарата — алирокумаб, эволокумаб и эзетимиб.

Елена Сидорова

pharmvestnik