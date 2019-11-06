Квартальная прибыль Novo Nordisk выросла на 13%

Квартальная прибыль увеличилась на 13% – до 10,2 млрд крон (1,5 млрд долл.), что выше прогнозов (9,9 млрд крон).

Объем продаж противодиабетических препаратов за отчетный период вырос на 7% и составил 24 млрд крон (3,6 млрд долл. США). На показатель повлияло снижение продаж препаратов инсулина.

Продажи препарата Victoza упали на 15% – до 5,4 млрд крон (806 млн долл. США) при постоянных валютных курсах.

Объем продаж препарата Ozempic вырос на 11% – до 3,1 млрд крон (463 млн долл. США) благодаря лончам в 24 странах.

Квартальные продажи препарата Tresiba увеличились на 3% – до 2,3 млрд крон (343 млн долл. США) при постоянных валютных курсах.

В III квартале 2019 года объем продаж препарата Levemir сократился на 19% – до 2,1 млрд крон (313 млн долл. США) при постоянных валютных курсах.

Показатель по препарату Saxenda увеличился на 42% – до 1,4 млрд крон (209 млн долл. США) при постоянных валютных курсах.

За отчетный период объем продаж биофармацевтической продукции увеличился на 10% – до 4,8 млрд крон (716 млн долл. США) за счет показателей препаратов для лечения гемофилии Refixia и NovoEight.

По прогнозу Novo Nordisk, в 2019 году рост объема продаж составит 5–6%.

Илья Дугин

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