Курганский «Синтез» не хочет возвращать государству 177 миллионов

Речь идет о субсидии, которую Минпромторг РФ предоставил заводу «Синтез» в 2016 г. в рамках подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» государственной программы РФ «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы. Цель – возместить часть затрат на модернизацию и расширение производства одноразовых медицинских изделий.

Конфликт с Федеральным казначейством начался в мае 2018 года, когда ведомство провело внеочередную проверку и пришло к выводу, что государственные средства, выделенные для отработки новой технологии, предприятие потратило на сырье и комплектующие для текущего производства медицинских изделий. Посчитав, что условие предоставления субсидии нарушено, представители Федерального казначейства обязали «Синтез» вернуть 177,168 млн руб. государству.

Суды первой и апелляционной инстанций признали предписание законным и вынесли решение в пользу Федерального казначейства. Однако суд кассационной инстанции отменил предыдущие вердикты «в связи с неправильным применением норм материального, процессуального права» и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

«Синтез» получил субсидию Минпромторга по факту уже понесенных затрат, это был не целевой займ, а возмещение потраченных средств. Бумаги, представленные заводом, перед принятием решения о выделении субсидии тщательно проверялись регулятором, после чего было принято положительное решение о выдаче средств. Также важно отметить, что ни у Минпромторга, ни у Казначейства не возникло вопросов к финансовым документам, которые подтверждали фактически понесенные затраты. В связи с этим считаем претензии Казначейства необоснованными, что и оспариваем в судебном порядке», — сообщили в пресс-службе «Синтеза».

Курганский завод «Синтез», выпускающий лекарственные препараты с 1958 года, входит в фармхолдинг «Нацимбио» (госкорпорация «Ростех»). Выручка предприятия за 2018 год составила 8,56 млрд руб., чистая прибыль – 909,7 млн руб. (данные СПАРК-Интерфакс).

Михаил Старков

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