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STADA купила компанию Walmark

Немецкая фармацевтическая компания STADA Arzneimittel AG («Штада Арцнаймиттель АГ») объявила о приобретении компании Walmark a.s. («Уолмарк а.с.») у  Mid Europa Partners, говорится на сайте STADA. Сумма следки не разглашается.

Компания Walmark – один из лидеров по производству потребительских товаров для здоровья в Центральной  Европе. В ее продуктовом портфеле витамины и минералы, продукция для детского, женского и мужского здоровья, а также средства для лечения заболеваний суставов, органов пищеварения и ЖКТ и препараты для устранения симптомов простуды и кашля.

Walmark, основанная в 1990 году, имеет прямое присутствие на рынках Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии, Литвы, Латвии и Эстонии. Штаб-квартира компании расположена в Чехии. Компания продает свою продукцию в более чем 40 странах мира.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Ноябрь 6, 2019 | Просмотров: 160