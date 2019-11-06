STADA купила компанию Walmark

Компания Walmark – один из лидеров по производству потребительских товаров для здоровья в Центральной Европе. В ее продуктовом портфеле витамины и минералы, продукция для детского, женского и мужского здоровья, а также средства для лечения заболеваний суставов, органов пищеварения и ЖКТ и препараты для устранения симптомов простуды и кашля.

Walmark, основанная в 1990 году, имеет прямое присутствие на рынках Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии, Литвы, Латвии и Эстонии. Штаб-квартира компании расположена в Чехии. Компания продает свою продукцию в более чем 40 странах мира.

Илья Дугин

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