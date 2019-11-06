Результаты и тенденции развития фармацевтической отрасли

5 ноября 2019 года в рамках первого дня международной выставки CPhI Worldwide во Франкфурте, состоялась пресс-конференция, на которой был представлен ежегодный отраслевой отчет “Новые организационные условия, новые методы и новый взгляд на старые проблемы”.

Эксперты проанализировали ключевые показатели развития и тенденции фармацевтической отрасли. В рамках отчета специалисты попытались определить направление развития технологий, возможности и угрозы для фарм рынка. Модератором пресс-конференции выступила Фиона Барри (Fiona Barry), редактор портала Pharm Source (GlobalData). Результаты исследования экспертов были представлены в четырех категориях: “Инновации, искусственный интеллект и регулирование”; “Биологические вещества (потенциал и биоаналоги)”; “Биологические вещества (передовые методы лечения и Китай)” и “Контрактные услуги, новые условия и результаты”.

Одной из ключевых тем дискуссии стал потенциал роста фармацевтического рынка, так по данным экспертов в этом году Китай поднялся на вершину рейтинга (7.66), обогнав Индию (7.43) и США (6.92). Китай также продемонстрировал наибольший рост в процентном отношении, увеличив показатели на 12,5% (по сравнению с прошлым годом). Предполагается, что это отражает реальные усилия по совершенствованию стандартов на протяжении всей цепочки поставок.

Германия, где проходит выставка CPhI Worldwide в нынешнем году, сохранила звание ведущего европейского рынка с точки зрения потенциала роста (6,92), значительно обогнав США и продемонстрировав впечатляющий рост на 11,4% в 2018 году. Помимо этого Германия стала ведущей западной экономикой по показателю “темпы роста”, в то время как показатели, например, Великобритании сократились.

В категории “Инновации” лидирующие позиции сохранили Соединенные Штаты Америки (8.12), второе место среди анализируемых рынков занимают Япония (7.51) и Германия (7.43). Один из основных темпов роста в категории зафиксирован на корейском рынке (6.01). Это обусловлено в первую очередь прошедшими ранее регуляторными реформами и ростом рынка биотехнологий. Эксперты отметили, что корейский рынок в области инноваций подает значительные надежды и за последние два года рост составил уже 8%. Показатели же Индии в данном сегменте наоборот ухудшились (-6,3%).

Одной из главных тем исследования стало производство готовой продукции. Наивысшие показатели в данном секторе у Германии (8.17), США (8.11) и Японии (7.97). Интересен тот факт, что страна-организатор CPhI Worldwide 2020, Италия, выросла в рамках этого показателя за последние два года почти на 14%, что подчеркивает сильные позиции рынка в итальянском секторе производства готовой продукции. Все рынки, кроме Великобритании, показали положительный рост.

Помимо достигнутых результатов в рамках пресс-конференции эксперты озвучили ключевые тенденции развития отрасли и направления, на которые необходимо обратить внимание всем участникам рынка. Бикаш Чаттерджи (Bikash Chatterjee), Президент и ведущий научный сотрудник Pharmtech Associates, отметил, что машинное обучение, позволяет оптимизировать работу и процесс поиска новых лекарств. Также он обратил внимание присутствующих на то, что искусственный интеллект может стать причиной значительных изменений способов обнаружения и разработки лекарств, но эти улучшения не произойдут, если ими не воспользоваться правильно. По оценкам экспертов к 2040 году использование искусственного интеллекта в процессе разработки лекарств станет стандартной практикой. Что касается использования блокчейн технологий, то уже на сегодняшний день их использование в отрасли показывает высокую эффективность. Например, в проверки подлинности возвращаемых препаратов, а также в логистики и дистрибуции.

Международная фармацевтическая выставка CPhI Worldwide проходит во Франкфурте-на-Майне с 5 по 7 ноября. В ней принимают участие более 45 000 человек и 2 500 международных экспонентов. Обсуждаемые тема касаются API, оборудования, упаковки, аутсорсинга и биофрмацевтики.

Международный проект GMP News выступает информационным партнером выставки CPhI Worldwide, представляя в рамках мероприятия печатные издания проекта.

gmpnews