Отменена государственная регистрация у 12 лекарственных препаратов

Минздрав РФ сообщает об отмене государственной регистрации двенадцати лекарственных средств — во всех случаях основанием для решения стали заявления производителей.
Зачастую подобная процедура применяется в отношении препаратов, которые фактически ушли с рынка. Информация об изменениях в ГРЛС может быть полезна работникам аптек, поскольку реализация даже одной упаковки незарегистрированного ЛС является грубым нарушением законодательства и карается крупным штрафом.
30 октября 2019 года была отменена государственная регистрация следующих ЛС:
|ТН и МНН (или химическое наименование) препарата
|Производит.
|Рег. удостоверение
|Лекформа
|Фармак. группа
|«Терафлекс М»
нет
|«Сагмел, Инк.», США
|ЛС-001983 от 06.08.2010, выдано АО «БАЙЕР», Россия
|Крем для наружного применения
|Корректоры метаболизма костной и хрящевой ткани в комбинациях
|«Теравит»
нет
|«Сагмел, Инк.», США
|П N014576/01 от 13.08.2008, выдано АО «БАЙЕР», Россия
|Таблетки, покрытые оболочкой
|Макро- и микроэлементы в комбинациях.
Витамины и витаминоподоб. средства в комбинациях
|Теравит Тоник®
поливитамин + мультиминерал
|«Сагмел, Инк.», США
|ЛСР-002351/08 от 02.04.2008, выдано АО «БАЙЕР», Россия
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|Витамины и витаминоподоб. средства в комбинациях
|«Теравит Антистресс»
нет
|«Сагмел, Инк.», США
|ЛС-001551 от 26.08.2010, выдано АО «БАЙЕР», Россия
|Таблетки, покрытые оболочкой
|Макро- и микроэлементы в комбинациях.
Витамины и витаминоподоб. средства в комбинациях
|«Теравит Антиоксидант»
поливитамин + мультиминерал
|«Сагмел, Инк.», США
|П N013933/01 от 14.03.2008, выдано АО «БАЙЕР», Россия
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|Макро- и микроэлементы в комбинациях.
Витамины и витаминоподоб. средства в комбинациях
|Пумпан®
нет
|«Рихард Биттнер АГ», Австрия
|ЛС-000468 от 04.05.2010, выдано Рихард «Биттнер АГ», Австрия
|Таблетки подъязычные гомеопатические
|Гомеопатические средства
|«Ксорим»
цефуроксим
|«Сандоз ГмбХ», Австрия
|ЛСР-010505/09 от 23.12.2009, выдано «Сандоз ГмбХ», Германия
|Порошок для приготовления раствора для внутривен. и внутримышеч. введения, 0,75 г
|Цефалоспорины
|Квинакс®
азапентацен
|«с.а. Алкон-Куврер н.в.», Бельгия
|П N014809/01 от 22.05.2008, выдано с.а. «Алкон-Куврер н.в.», Бельгия
|Капли глазные 0,015 %
|Офтальмологические средства.
Другие метаболики
|Диротон®
лизиноприл
|АО «Гедеон-Рихтер Рус»
|ЛП-004817 от 19.04.2018, выдано ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия
|Таблетки, 30 мг
|Ингибиторы АПФ
|«Джунгли»
поливитамины
|«Сагмел, Инк.», США
|П N014491/01 от 04.04.2008, выдано АО «БАЙЕР», Россия
|Таблетки жевательные
|Макро- и микроэлементы в комбинациях.
Витамины и витаминоподоб. средства в комбинациях
|«Воксемель»
венлафаксин
|«Сандоз прайвит Лимитед», Индия
|ЛП-002868 от 19.02.2015, выдано «Сандоз д.д.», Словения
|Капсулы пролонгирован. действия, 37,5 мг, 75 мг, 150 мг
|Антидепрессанты
|«Джунгли с минералами»
нет
|«Сагмел, Инк.», США
|П N014490/01 от 06.05.2008, выдано АО «БАЙЕР», Россия
|Таблетки жевательные
|Макро- и микроэлементы в комбинациях.
Витамины и витаминоподоб. средства в комбинациях