О контроле за оборотом биологически активных добавок к пище FDA одобрило тест для выявления мутаций лекарственной устойчивости ВИЧ типа 1 » Отменена государственная регистрация у 12 лекарственных препаратов Минздрав РФ сообщает об отмене государственной регистрации двенадцати лекарственных средств — во всех случаях основанием для решения стали заявления производителей. Зачастую подобная процедура применяется в отношении препаратов, которые фактически ушли с рынка. Информация об изменениях в ГРЛС может быть полезна работникам аптек, поскольку реализация даже одной упаковки незарегистрированного ЛС является грубым нарушением законодательства и карается крупным штрафом. 30 октября 2019 года была отменена государственная регистрация следующих ЛС: ТН и МНН (или химическое наименование) препарата Производит. Рег. удостоверение Лекформа Фармак. группа «Терафлекс М»

нет «Сагмел, Инк.», США ЛС-001983 от 06.08.2010, выдано АО «БАЙЕР», Россия Крем для наружного применения Корректоры метаболизма костной и хрящевой ткани в комбинациях «Теравит»

нет «Сагмел, Инк.», США П N014576/01 от 13.08.2008, выдано АО «БАЙЕР», Россия Таблетки, покрытые оболочкой Макро- и микроэлементы в комбинациях.

Витамины и витаминоподоб. средства в комбинациях Теравит Тоник®

поливитамин + мультиминерал «Сагмел, Инк.», США ЛСР-002351/08 от 02.04.2008, выдано АО «БАЙЕР», Россия Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Витамины и витаминоподоб. средства в комбинациях «Теравит Антистресс»

нет «Сагмел, Инк.», США ЛС-001551 от 26.08.2010, выдано АО «БАЙЕР», Россия Таблетки, покрытые оболочкой Макро- и микроэлементы в комбинациях.

Витамины и витаминоподоб. средства в комбинациях «Теравит Антиоксидант»

поливитамин + мультиминерал «Сагмел, Инк.», США П N013933/01 от 14.03.2008, выдано АО «БАЙЕР», Россия Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Макро- и микроэлементы в комбинациях.

Витамины и витаминоподоб. средства в комбинациях Пумпан®

нет «Рихард Биттнер АГ», Австрия ЛС-000468 от 04.05.2010, выдано Рихард «Биттнер АГ», Австрия Таблетки подъязычные гомеопатические Гомеопатические средства «Ксорим»

цефуроксим «Сандоз ГмбХ», Австрия ЛСР-010505/09 от 23.12.2009, выдано «Сандоз ГмбХ», Германия Порошок для приготовления раствора для внутривен. и внутримышеч. введения, 0,75 г Цефалоспорины Квинакс®

азапентацен «с.а. Алкон-Куврер н.в.», Бельгия П N014809/01 от 22.05.2008, выдано с.а. «Алкон-Куврер н.в.», Бельгия Капли глазные 0,015 % Офтальмологические средства.

Другие метаболики Диротон®

лизиноприл АО «Гедеон-Рихтер Рус» ЛП-004817 от 19.04.2018, выдано ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия Таблетки, 30 мг Ингибиторы АПФ «Джунгли»

поливитамины «Сагмел, Инк.», США П N014491/01 от 04.04.2008, выдано АО «БАЙЕР», Россия Таблетки жевательные Макро- и микроэлементы в комбинациях.

Витамины и витаминоподоб. средства в комбинациях «Воксемель»

венлафаксин «Сандоз прайвит Лимитед», Индия ЛП-002868 от 19.02.2015, выдано «Сандоз д.д.», Словения Капсулы пролонгирован. действия, 37,5 мг, 75 мг, 150 мг Антидепрессанты «Джунгли с минералами»

нет «Сагмел, Инк.», США П N014490/01 от 06.05.2008, выдано АО «БАЙЕР», Россия Таблетки жевательные Макро- и микроэлементы в комбинациях.

Витамины и витаминоподоб. средства в комбинациях