Аналитики обозначили темпы роста числа аптек в России

Эксперты также проанализировали степень концентрации аптек в разных регионах страны. Лидер — Центральный федеральный округ, здесь расположено 19 тыс. 188 аптек. Прирост по количеству точек за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 1%.

Приволжский федеральный округ занимает вторую строчку рейтинга с 13 тыс. 728 аптечными учреждениями, но прироста за год в ПФО нет. На третьем месте — Южный федеральный округ, где работает 8 тыс 66 аптек. Прирост по их количеству за анализируемый период составил 6%.

«Самая высокая концентрация аптек на 10 тыс. человек наблюдается в Центральном и Южном федеральных округах — почти по пять аптек», — отметили эксперты AlphaRM.

Оксана Баранова

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