UPS осуществила первую доставку лекарств на дом с помощью дронов

Американская компания United Parcel Service Inc («Юнайтид Парсел Сервис Инк», UPS) осуществила первую доставку рецептурных лекарственных препаратов из одной из аптек компании CVS Health Corp («Си-Ви-Эс Корп») на дом пациенту с помощью дрона, сообщает Reuters. Еще одна доставка была осуществлена в интернат для престарелых.
Оператор дронов – новое подразделение UPS – Flight Forward («Флайт Форвард»). Адрес доставки на дом – г. Кэри (штат Северная Каролина).
Как говорится в заявлении UPS и CVS, это первая и пока единственная доставка рецептурных препаратов по программе, получившей одобрение Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). Доставка товаров с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в США пока находится в зачаточном состоянии. По мнению экспертов, нормативная база по применению БПЛА в воздушном пространстве США появится не ранее 2021 года.
В сентябре 2019 года UPS стала первой компанией, получившей сертификат FAA на применение дронов. Компания имеет право взимать плату за доставки продукции с помощью БПЛА и задействовать столько дронов, сколько необходимо для удовлетворения спроса.
Flight Forward и стартап Matternet заключили соглашение о поставках с помощью дронов биоматериалов в отдельные медицинские центры в США.
Илья Дугин
pharmvestnik