UPS осуществила первую доставку лекарств на дом с помощью дронов

Оператор дронов – новое подразделение UPS – Flight Forward («Флайт Форвард»). Адрес доставки на дом – г. Кэри (штат Северная Каролина).

Как говорится в заявлении UPS и CVS, это первая и пока единственная доставка рецептурных препаратов по программе, получившей одобрение Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). Доставка товаров с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в США пока находится в зачаточном состоянии. По мнению экспертов, нормативная база по применению БПЛА в воздушном пространстве США появится не ранее 2021 года.

В сентябре 2019 года UPS стала первой компанией, получившей сертификат FAA на применение дронов. Компания имеет право взимать плату за доставки продукции с помощью БПЛА и задействовать столько дронов, сколько необходимо для удовлетворения спроса.

Flight Forward и стартап Matternet заключили соглашение о поставках с помощью дронов биоматериалов в отдельные медицинские центры в США.

Илья Дугин

pharmvestnik