Для дешевых препаратов введут особый режим регистрации цены

Вопрос о цене лекарств стоимостью до 50 руб. возник при рассмотрении предложения «Фармстандарта» по исключению из ЖНВЛП пропранолола (неселективный бета-адреноблокатор) и атенолола (селективный бета1-адреноблокатор) в таблетках.

Как объяснил представитель «Фармстандарта», это убыточные для производителя препараты. По его словам, цена на атенолол составляет 7, 10,12 руб. в разных фасовках. Его себестоимость составляет 45 руб. за упаковку. Есть два решения проблемы: либо исключить лекарства из ЖНВЛП, либо внести изменения по повышению зарегистрированной цены на препараты до 50 руб. больше чем на размер двойной инфляции, как это есть сейчас.

«Мы уже поддержали решение по повышению цены на дешевые лекарства до уровня экономической обоснованности. ФАС придерживается аналогичной позиции. Ее экономический анализ подтвердил, что уровень цен на аналогичные препараты в референтных странах выше», – рассказала Максимкина.

Елена Калиновская

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