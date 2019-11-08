Британские стандарты фармобразования придут в Узбекистан

Меморандум об открытии университета подписан между Агентством по развитию фармацевтической промышленности при Министерстве здравоохранения республики и Университетом Де Монфорт (г. Лестер, Великобритания).

Планируется, что в новом университете будет открыт собственный научно-технический парк, на базе которого будут проводиться исследования в области разработки новых и востребованных на рынке лекарственных средств с налаживанием их промышленного производства.

Подписанный меморандум также предусматривает развитие сотрудничества в научно-образовательной сфере, подготовке и переподготовке кадров, проведении совместных научных исследований, а также трансфере технологий и знаний в фармацевтическую промышленность Узбекистана.

Университет Де Монфорт, расположенный в г. Лестер (Великобритания), вошел в список 150 лучших молодых вузов мира по версии Times Higher Education 2017, а в 2019 году занял 50-е место в мире в рейтинге ООН в плане воздействия на достижение целей устойчивого развития. Годовой оборот университета превышает 160 млн фунтов стерлингов, в нем обучаются более 20 тыс. студентов.

Фото: Podrobno.uz

Елена Григорьева

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