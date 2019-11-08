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Ученые открыли новый штамм вируса иммунодефицита человека

Компания Abbott («Эббот») объявила о том, что группа ее ученых обнаружила новый подтип вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), получивший название ВИЧ-1 группы M, подтип L, сообщает портал WorldPharmaNews.

Результаты работы ученых опубликованы в Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. Показана роль технологии секвенирования генома следующего поколения (NGS), позволяющей ученым на шаг опережать мутирующие вирусы и избегать новых пандемий.

В ходе исследований ученых из компании Abbott впервые после утверждения в 2000 году Руководства по классификации новых штаммов ВИЧ был обнаружен новый подтип ВИЧ группы M. Вирусы этой группы ответственны за глобальную пандемию, истоки которой можно отыскать в Демократической Республике Конго.

Технология NGS позволяет исследователям «строить» целый геном быстрее при меньших затратах.

Татьяна Кублицкая
pharmvestnik

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Ноябрь 7, 2019 | Просмотров: 119