В России будет создан цифровой двойник человека Британские стандарты фармобразования придут в Узбекистан » Ученые открыли новый штамм вируса иммунодефицита человека Компания Abbott («Эббот») объявила о том, что группа ее ученых обнаружила новый подтип вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), получивший название ВИЧ-1 группы M, подтип L, сообщает портал WorldPharmaNews. Результаты работы ученых опубликованы в Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. Показана роль технологии секвенирования генома следующего поколения (NGS), позволяющей ученым на шаг опережать мутирующие вирусы и избегать новых пандемий. В ходе исследований ученых из компании Abbott впервые после утверждения в 2000 году Руководства по классификации новых штаммов ВИЧ был обнаружен новый подтип ВИЧ группы M. Вирусы этой группы ответственны за глобальную пандемию, истоки которой можно отыскать в Демократической Республике Конго. Технология NGS позволяет исследователям «строить» целый геном быстрее при меньших затратах. Татьяна Кублицкая

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