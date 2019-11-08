В России будет создан цифровой двойник человека

Центральными темами стали Digital-продвижение продуктов, e-commerce для фармацевтики, маркировка лекарственных средств. Также эксперты обсудили вопрос создания цифрового двойника человека, который может изменить фармацевтическую отрасль.

DigitalPharmaForum2019 прошел на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. В форуме участвовало более 40 экспертов — представители бизнеса в области здравоохранения, власти, разработчики IT-решений для фармацевтического рынка. Организатором форума выступили Фонд развития цифровой экономики, Первый МГМУ им. И.М, Сеченова и ЦРПТ.

Модераторами сессий DPF2019 выступили председатель правления Совета по развитию внешней торговли Максим Черешнев, глава eHealth Сбербанка Антон Собе-Панек, президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

Маркировка на старте

Одной из самых обсуждаемых тем на DigitalPharmaForum2019, который прошел в Москве в конце октября, стал закон об обязательной маркировке лекарств, который вступает в силу с 1 января 2020 года. В сессии приняли участие представители Минпромторга, Росздравнадзора, ЦРПТ как оператора системы маркировки, производителей, медучреждений и профессиональных ассоциаций. Модератором сессии по маркировке выступила заместитель генерального директора аналитического агентства AlphaRM Татьяна Литвинова.

Директор по развитию фармнаправления ЦРПТ Марат Сакаев поделился общей статистикой по внедрению проекта маркировки на фармрынке. По его словам, динамика по основным показателям за последний месяц удвоились.

«В системе уже зарегистрировано более 35 тысяч участников и 12 тысяч препаратов. Промаркировано 66 млн упаковок, из них на 12,5 млн нанесен код DataMatrix с длиной криптохвоста 44 символа», заявил он.

Представители IT-компаний, занимающихся разработкой систем по маркировке, рассказали о своих программных продуктах, предложили свои электронные базы данных и системы контроля оборота препаратов.

«Российская система маркировки все еще находится на стадии формирования, но уже понятно, что данные, содержащиеся в системе МДЛП, обладают огромной ценностью. Если производители получат доступ к информации о движении своих лекарственных препаратов по всей логистической цепочке, это поможет повысить скорость и точность прогнозирования спроса, планирования производства и поставок, сокращения out-of-stock и, как следствие, улучшить качество лекарственного обеспечения на российском рынке. Кроме того, маркировка является драйвером для развития полезных для пациентов сервисов. К примеру, один из трендов будущего — создание персонализированных лекарств». генеральный директор компании Utrace Константин Иванов рассказал о перспективах использования данных ФГИС МДЛП

Цифровой двойник

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил, что в связи с общей цифровизацией фармацевтической отрасли, а также законодательных нововведений высока необходимость более тесного взаимодействия представителей бизнеса и медицинских кругов, чтобы отстаивать интересы отрасли. Кроме того, важно вовлекать в эти процессы стартапы, которые находятся на передовой развития технологий.

«Приятно видеть большой интерес фармотрасли к цифровизации, ведь она позволяет изменить в лучшую сторону все процессы внутри нее. Также мы отмечаем меняющееся законодательное поле, которое, безусловно, вводит новые требования для компаний, но и дает новые возможности , в частности для стартапов. Конечно, пока отрасль из-за своей закрытости сложна для внедрения в нее новых компаний, но мы видим возможности для этого, например, в такой сфере, как создание цифрового двойника человека», говорит Герман Клименко.

Цифровой двойник — это копия, модель, включающая в себя характеристики человека и позволяющая тестировать на ней воздействие различных фармацевтических комплексов. В результате отпадает необходимость изучать воздействие препарата на человека, что сокращает срок внедрения медикаментов. Участники дискуссии отметили, что цифровой двойник человека предполагает действия на стыке различных цифровых технологий: искусственного интеллекта, виртуальной реальности, big data и других.

Участники форума обсудили такие цифровые технологии фармацевтического рынка, как разработки в области искусственного интеллекта от резидента Сколково компании Gero, опыт применения электронного досье в странах ЕАЭС при поддержке представителей ЕЭК и НЦЭСМП, а также новые требования, которые рынок ставит перед производителями.

Минздрав считает тему цифровых технологий одной из ключевых. Цифровизация оживит отрасль, выведет ее развитие на новый уровень, считает помощник министра здравоохранения РФ Арсалан Цындымеев.

«Однако пока мы столкнулись с проблемой: у нас плохо проложены «информационные рельсы», необходимо работать над созданием единого информационного пространства, законодательными решениями», отметил он.

Лекарства онлайн

Что касается Digital и eCommerce на фармацевтическом рынке, то участников волновали проблемы перехода торговли лекарственными средствами из офлайна в онлайн, а также кейсы диджитал—маркетинга как нового драйвера роста продаж в условиях снижающегося покупательского спроса.

26-27 марта 2020 года состоится двухдневный форум по цифровизации медицины и фармацевтики, на котором будут также развиваться темы, затронутые на DigitalPharmaForum2019.