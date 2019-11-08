Разработана методика расчета платы за испытания первых трех серий произведенного в РФ препарата В России будет создан цифровой двойник человека » Alvotech и STADA заключили стратегическое партнерское соглашение по биосимилярам Исландская биофармацевтическая компания Alvotech («Алвотек») и немецкая STADA Arzneimittel AG («Штада Арцнаймиттель АГ») заключили эксклюзивное партнерское соглашение в области коммерциализации семи биосимиляров на ключевых европейских рынках и в отдельных странах за пределами Европы, говорится на сайте немецкой компании. Финансовые условия сделки не разглашаются. Планируется, что изначально соглашение коснется биосимиляров для лечения аутоиммунных, онкологических, воспалительных и офтальмологических заболеваний. По условиям соглашения, Alvotech будет разрабатывать, регистрировать и осуществлять поставку биосимиляров в странах Евросоюза. В свою очередь, STADA будет отвечать за их коммерциализацию на ключевых европейских рынках. Ежегодный глобальный объем продаж семи оригинальных биопрепаратов составляет 50 млрд долл. США. Илья Дугин

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