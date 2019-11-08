Alvotech и STADA заключили стратегическое партнерское соглашение по биосимилярам

Исландская биофармацевтическая компания Alvotech («Алвотек») и немецкая STADA Arzneimittel AG («Штада Арцнаймиттель АГ») заключили эксклюзивное партнерское соглашение в области коммерциализации семи биосимиляров на ключевых европейских рынках и в отдельных странах за пределами Европы, говорится на сайте немецкой компании. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Планируется, что изначально соглашение коснется биосимиляров для лечения аутоиммунных, онкологических, воспалительных и офтальмологических заболеваний.
По условиям соглашения, Alvotech будет разрабатывать, регистрировать и осуществлять поставку биосимиляров в странах Евросоюза. В свою очередь, STADA будет отвечать за их коммерциализацию на ключевых европейских рынках.
Ежегодный глобальный объем продаж семи оригинальных биопрепаратов составляет 50 млрд долл. США.
Илья Дугин
pharmvestnik