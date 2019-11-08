«  
  »

Alvotech и STADA заключили стратегическое партнерское соглашение по биосимилярам

Исландская биофармацевтическая компания  Alvotech («Алвотек») и немецкая STADA Arzneimittel AG («Штада Арцнаймиттель АГ») заключили эксклюзивное партнерское соглашение в области коммерциализации семи биосимиляров на ключевых европейских рынках и в отдельных странах за пределами Европы, говорится на сайте немецкой компании. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Планируется, что изначально соглашение коснется биосимиляров для лечения аутоиммунных, онкологических, воспалительных и офтальмологических заболеваний.

По условиям соглашения, Alvotech будет разрабатывать, регистрировать и осуществлять поставку биосимиляров в странах Евросоюза. В свою очередь, STADA будет отвечать за их коммерциализацию на ключевых европейских рынках.

Ежегодный глобальный объем продаж семи оригинальных биопрепаратов составляет 50 млрд долл. США.

Илья Дугин
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Ноябрь 7, 2019 | Просмотров: 122