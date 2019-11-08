Разработана методика расчета платы за испытания первых трех серий произведенного в РФ препарата

Расчет размера платы за оказание услуги определяется по приведенной в проекте документа формуле. Методика расчета включает такие показатели, как затраты на проведение экспертизы качества, приобретение расходных материалов и т.д. Трудозатраты оцениваются по проведению хронометража работы сотрудников при осуществлении оказанных видов работ.

Пересмотр размера платы за выдачу протокола испытаний осуществляется один раз в год с 1 апреля текущего финансового года, с учетом прогнозного уровня инфляции.

Стоит отменить, что в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения», при введении в оборот первых трех серий или партий впервые произведенного в РФ препарата (впервые ввозимого в РФ), дополнительно должен быть представлен протокол испытаний, проводимых федеральными государственными бюджетными учреждениями, аккредитованными в национальной системе аккредитации, подтверждающий соответствие серии или партии препарата показателям качества.

Елена Сидорова

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