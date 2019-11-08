Минздрав утвердил порядок мониторинга движения препаратов для лечения ВЗН

Минздрав России утвердил Порядок проведения мониторинга движения и учета в субъектах РФ лекарств, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной‚ кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей. Кроме того, утвержден порядок доведения до сведения уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ полученных по результатам мониторинга данных и согласования перераспределения лекарств между регионами. Соответствующий приказ Минздрава России от 13.08.2019 № 635н зарегистрировал Минюст 5 ноября 2019 года.
Организационно-техническое сопровождение мониторинга обеспечивается Департаментом лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий министерства.
Приказом утверждается форма заявки о перераспределении таких лекарств, а также форма для внесения сведений о них.
Необходимость принятия документа обусловлена расширением перечня «7ВЗН» до 12 позиций постановлением Правительства РФ от 26.11.2018 г. № 1416.
С принятием этого документа утратил силу приказ Минздрава России №983н от 21.12.2016.
Елена Сидоорва
pharmvestnik