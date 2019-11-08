Минздрав утвердил порядок мониторинга движения препаратов для лечения ВЗН

Организационно-техническое сопровождение мониторинга обеспечивается Департаментом лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий министерства.

Приказом утверждается форма заявки о перераспределении таких лекарств, а также форма для внесения сведений о них.

Необходимость принятия документа обусловлена расширением перечня «7ВЗН» до 12 позиций постановлением Правительства РФ от 26.11.2018 г. № 1416.

С принятием этого документа утратил силу приказ Минздрава России №983н от 21.12.2016.

Елена Сидоорва

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