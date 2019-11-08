Самое дорогое в лечении орфанное заболевание в программу «12 ВЗН» не войдет

Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании 6 ноября одобрил выделение в 2020 году 2 млрд рублей из федерального бюджета на финансирование закупок лекарств для лечения двух новых редких заболеваний, рекомендованных к включению в программу «12 высокозатратных нозологий» (12 ВЗН). В комитете Vademecum уточнили, что речь идет об апластической анемии и наследственном дефиците факторов свертывания крови II, VII и X. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ), считающаяся сегодня самым дорогостоящим в лечении орфанным заболеванием, исключена из числа кандидатов на включение в «12 ВЗН». Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании 6 ноября одобрил выделение в 2020 году 2 млрд рублей из федерального бюджета на финансирование закупок лекарств для лечения двух новых редких заболеваний, рекомендованных к включению в программу «12 высокозатратных нозологий» (12 ВЗН). В комитете Vademecum уточнили, что речь идет об апластической анемии и наследственном дефиците факторов свертывания крови II, VII и X. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ), считающаяся сегодня самым дорогостоящим в лечении орфанным заболеванием, исключена из числа кандидатов на включение в «12 ВЗН».

В октябре 2019 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила в Минфин России письмо с предложением передать на федеральный уровень закупку препаратов для трех орфанных заболеваний, необходимый для этого объем средств оценивался в 12 млрд рублей. По информации Vademecum, тогда в числе рекомендованных к включению в госпрограмму нозологий была и ПНГ.

Для лечения ПНГ, как и для другого орфанного заболевания – атипичного гемолитико-уремического синдрома (аГУС), включенного в «12 ВЗН» ранее, применяется экулизумаб. Оригинальный препарат Солирис производит американская Alexion. «Генериум» уже выпустил и начал поставлять Минздраву биоаналог Солириса -– Элизария. Готовит свой биоаналог экулизумаба и «Биокад».

В 2019 году Минздрав закупил экулизумаб на 3,47 млрд рублей. Закупка того же препарата для терапии ПНГ по-прежнему ложится на плечи регионов.

Госпрограмма лекобеспечения терапии высокозатратных нозологий была расширена на пять орфанных заболеваний в 2018 году. Тогда ПНГ тоже претендовала на включение в перечень, но в итоговый список не вошла.

Фото: regnum.ru

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