Мэрия Москвы рассчитывает привлекать производителей медоборудования к КЖЦ

Заключать контракты жизненного цикла, внедрение которых ранее анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин, планируется напрямую с производителями медтехники. Речь идет о «сложном» медоборудовании с жизненным циклом 8–12 лет, сообщил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

По словам Костромы, масштабные закупки медоборудования пришлись на 2010–2012 годы, а теперь эти аппараты начинают устаревать. «Поэтому в самой ближайшей перспективе мы постараемся внедрить механизм КЖЦ в закупки для системы здравоохранения, которую город активно развивает. В рамках закупки сложного медоборудования, жизненный цикл которого от 8 до 12 лет, мы будет привлекать напрямую производителей, чтобы они обновляли программное обеспечение и были ответственны за то, чтобы это оборудование всегда было готово к использованию», – рассказал он.

В Москве есть практика работы с КЖЦ в других отраслях – с 2013 года договоры заключены на общую сумму около 500 млрд рублей. «Сейчас у нас заключены такие контракты в сфере метрополитена и другого общественного транспорта, но мы очень активно работаем над контрактами жизненного цикла, связанными с поставками медицинского оборудования», – пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Ранее о планах реализовать КЖЦ говорил и мэр города Сергей Собянин. У столичных властей есть опыт заключения двухлетних договоров комплексного обслуживания. Такой контракт на работу сразу с 203 медучреждениями в январе 2018 года достался «Гормедтехнике». Стоимость контракта составила 9,06 млрд рублей. Вскоре основную долю комплексного подряда «Гормедтехника» перепоручила компании «Эзра».

В конце октября 2019 года на Госсовете в Калининграде президент Владимир Путин поручил внести изменения в законодательную базу для внедрения КЖЦ при поставках медицинского оборудования, в том числе тяжелого, в действующие госмедучреждения.

КЖЦ предполагает обслуживание аппарата на протяжении всего срока эксплуатации – это могут быть и один, и два жизненных цикла. Для МРТ и КТ один цикл составляет в среднем 10 лет. При этом поставщик зарабатывает на сервисных услугах, а не на самой поставке. Близкий к КЖЦ формат широко распространен в Европе, первой его начала эксплуатировать Великобритания. Не всегда контрагентом по КЖЦ выступает компания-производитель, это может быть и компания-поставщик.