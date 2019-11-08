Основная проблема системы маркировки – невозможность работать «частично»

Компания «Р-Фарм» находится на финальном этапе запуска федеральной информационной системы МДЛП и с начала 2020 года все препараты, которые выпускают на площадках группы компаний, будут готовы к маркировке кодом проверки и последующей регистрации данных в ИС МДЛП, об этом сообщил Александр Быков, директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм». При этом эксперт отметил ряд трудностей в осуществлении данного процесса:

Основная проблема системы – невозможность работать «частично». Любое слабое или нерабочее звено к моменту старта обязательной маркировки может парализовать систему. Поэтому за 1,5 месяца необходимо сосредоточиться на решении существующих проблем.

Наличие кода проверки с 44 символами усложнило печать средства идентификации. Это вызвало необходимость модернизации оборудования для печати и системы агрегирования, разработки новых IT-решений для полного цикла генерации и обмена данными в информационной системе производителя, а также ее взаимодействия с системой МДЛП. Производители, которые устанавливают оборудование на производственной линии «с нуля», имеют возможность выбора оборудования, позволяющего наносить маркировку в соответствии с требованиями постановления Правительства. На предприятиях, которые установили маркировочное оборудование в соответствии с начальными требованиями проекта, даже сокращенный размер кода по-прежнему требует серьезных технических доработок производственных линий и программного обеспечения. Это требует времени и ресурсов. Ведущие поставщики и провайдеры IT-решений не раз сообщали, что такие доработки могут продлиться до второго квартала 2020 года.

Вторая проблема, которую необходимо решить для промышленного запуска проекта, – недостаточная готовность Единого справочника-каталога лекарственных препаратов (ЕСКЛП). Он все еще находится в стадии доработки и полноценно не функционирует. Описание лекарственных препаратов содержит многочисленные ошибки. В результате регистрация в системе МДЛП производителей лекарств, производственных площадок, держателей регистрационных удостоверений зачастую невозможна.

Неготовность отдельных звеньев товаропроводящей цепи может привести к недоступности лекарств для населения и огромным рискам для системы здравоохранения. Это вызывает серьезные опасения у всех участников проекта по маркировке. Целесообразный выход из ситуации – поэтапное введение системы маркировки с ее полноценным внедрением для препаратов программы «7 ВЗН» и по мере готовности инфраструктуры – поэтапный запуск в промышленную эксплуатацию всей системы для остальных препаратов. Это позволит избежать неуправляемой ситуации с дефектурой лекарственных препаратов для населения.

gmpnews