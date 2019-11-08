Sun Pharma и AstraZeneca займутся продвижением передовых онкопрепаратов в Китае

Sun Pharmaceutical Industries объявила о заключении лицензионного соглашения с AstraZeneca UK Ltd., которое предусматривает вывод на китайский рынок некоторых передовых готовых к применению инфузионных онкологических продуктов производства Sun Pharma. Соглашение призвано обеспечить выгодными и качественными лекарствами пациентов в Поднебесной.

В соответствии с условиями соглашения Sun Pharma несет ответственность за разработку, регистрацию и производство продуктов, на которые распространяется соглашение, в то время как AstraZeneca будет заниматься их продвижением и распространением в Китае. Первоначальный срок действия соглашения составляет 10 лет с момента первой продажи указанных продуктов в Китае. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

Кал Сундарам, директор по корпоративному развитию Sun Pharma, прокомментировал соглашение:

«Мы рады сотрудничеству с AstraZeneca в рамках коммерциализации наших новых продуктов в Китае. Полагаю, что AstraZeneca поможет обеспечить доступ пациентов и врачей в Китае к данной продукци. Мы видим большой потенциал при продвижении продуктов и дженериков на растущем рынке Китая, и лицензионное соглашение является еще одним позитивным шагом в этом направлении».

gmpnews