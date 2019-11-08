В Европе запустили в действие первый регистр медицинской марихуаны

Регистр введен в действие на базе Королевской коллегии психиатров (Royal College of Psychiatrists) в Лондоне в рамках инициативы, получившей название «Проект TWENTY21». До конца 2021 года в него будут включены 20 тыс. пациентов, большинство из которых испытывают трудности с доступом к медицинской марихуане, несмотря на принятый год назад соответствующий закон.

В рамках проекта с участием 20 тыс. пациентов будет изучено терапевтическое действие медицинской марихуаны. По итогам будет создана крупнейшая из всех существующих доказательная база для обеспечения соответствующими препаратами пациентов в Национальной системе здравоохранения (NHS) Великобритании.

Терапевтический эффект медицинской марихуаны будут изучать у пациентов со следующими хроническими заболеваниями и состояниями: хроническим болевым синдромом, эпилепсией, рассеянным склерозом, посттравматическим стрессовым расстройством, синдромом Туретта, тревожным неврозом.

Татьяна Кублицкая

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