Пятигорский медико-фармацевтический институт станет еще более многопрофильным

Говоря о важности сохранения бренда Пятигорской фармакадемии (преемником которой является ПМФИ), Владимир Шкарин признал, что «монопрофильной организации высшего образования сегодня очень сложно выживать», поэтому появление новых медицинских направлений «Стоматология», «Лечебное дело» и «Медицинская биохимия» в пятигорском филиале головной вуз только приветствует и будет всесторонне поддерживать.

При этом ректор дал понять, что есть смысл присмотреться к такому перспективному направлению, как подготовка кадров для курортной медицины.

Фото: пресс-служба вуза

Екатерина Погонцева

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