Пятигорский медико-фармацевтический институт станет еще более многопрофильным

Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПМФИ) – филиал Волгоградского государственного медицинского университета будет еще активнее развивать медицинское направление, реализуя переход от фармацевтической монопрофильности к медико-фармацевтической многопрофильности. Об этом заявил новый ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин (на фото второй слева) во время своего визита в Пятигорск.
Говоря о важности сохранения бренда Пятигорской фармакадемии (преемником которой является ПМФИ), Владимир Шкарин признал, что «монопрофильной организации высшего образования сегодня очень сложно выживать», поэтому появление новых медицинских направлений «Стоматология», «Лечебное дело» и «Медицинская биохимия» в пятигорском филиале головной вуз только приветствует и будет всесторонне поддерживать.
При этом ректор дал понять, что есть смысл присмотреться к такому перспективному направлению, как подготовка кадров для курортной медицины.
Фото: пресс-служба вуза
Екатерина Погонцева
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