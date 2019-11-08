Roche прекратит разработку препарата для лечения мышечной дистрофии Дюшенна

Это решение принято по результатам промежуточного анализа данных клинического исследования (КИ) II/III фазы SPITFIRE. КИ продемонстрировало крайне низкую вероятность клинической выгоды этого экспериментального антимиостатина аднектина.

В КИ участвовали 166 мальчиков с МДД, проходивших амбулаторное лечение. Их рандомизировали в группы для получения одной из двух дозировок RG6206, вводимых подкожно в определенные дни в течение 48 недель, или для получения плацебо. Первичной конечной точкой было изменение общего балла (по сравнению с исходным уровнем) по шкале NSAA. Вторичных конечных точек было несколько, и все они включали в себя различные меры подвижности.

Согласно Roche, промежуточный анализ данных не выявил никаких сигналов безопасности, и в целом профиль безопасности RG6206 не отличался от такового, наблюдавшегося в ходе предыдущих исследований.

В компании указали на то, что прекращение КИ SPITFIRE также повлияет на КИ Ib/II фазы THUNDERJET, проводимое с целью расширения спектра показаний к применению RG6206 с участием мальчиков с МДД, проходящих амбулаторное лечение.

Татьяна Кублицкая

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