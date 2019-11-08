Teva повысила нижнюю планку прогноза на 2019 год невзирая на спад продаж в III квартале

Квартальный убыток компании составил 314 млн долл. США против 273 млн долл. США годом ранее.

В Северной Америке квартальный объем продаж снизился на 9% – до 2,1 млрд долл. США.

Продажи дженериков в регионе сократились на 1% – до 914 млн долл. США.

Показатель по препарату Copaxone упал на 41% – до 271 млн долл. США на фоне дженериковой конкуренции в США. Между тем, это намного выше ожиданий аналитиков (47 млн долл. США).

Объем продаж препарата Bendeka/Treanda снизился на 23% – до 124 млн долл. США.

По препарату Austedo показатель объема продаж вырос на 71% – до 105 млн долл. США.

Объем продаж препарата QVAR увеличился на 68% – до 60 млн долл. США.

За отчетный период объем продаж в Европе сократился на 4% – до 1,2 млрд долл. США.

Продажи дженериков снизились на 1% – до 836 млн долл. США.

Показатель по препарату Copaxone упал на 14% – до 106 млн долл. США из-за снижения цены и дженериковой конкуренции.

Квартальный объем продаж препаратов для лечения респираторных заболеваний снизился на 7% – до 87 млн долл. США из-за снижения продаж в Великобритании.

На других международных рынках в III квартале 2019 года объем продаж увеличился на 1% и составил 736 млн долл. США.

Продажи дженериков сократились на 5% – до 474 млн долл. США.

Между тем, объем продаж Copaxone вырос на 39% – до 20 млн долл. США.

По прогнозу Teva, в 2019 году объем продаж составит 17,2–17,4 млрд долл. США. Ранее нижняя планка прогноза равнялась 17 млрд долл. США. Прибыль на акцию ожидается в пределах 2,30–2,50 долл. США, а не 2,20–2,50 долл., как прогнозировалось ранее. Аналитики прогнозируют прибыль на акцию 2,38 долл. США при объеме продаж 17,2 млрд долл. США.

Илья Дугин

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