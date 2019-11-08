Фармпроизводителей обманывают на десятки миллионов при продвижении лекарств в интернете

Фальшивые данные активностей интернет-посетителей – фроды – стали использовать при рекламе лекарств. В последние годы фармацевтические компании продвигают потребителям препараты в том числе с помощью диджитал-инструментов. Выделяемые на это рекламные бюджеты достигают 50-100 млн рублей. Как сообщил «ФВ» директор по развитию компании Primax Digital Владимир Фокин, известны как минимум две истории, когда фармкомпании теряли десятки миллионов рублей: «В одном случае из общего бюджета цифрового продвижения товара на 30 млн рублей доля искусственно созданного трафика составляла 40% от бюджета, а в другом 70% от 60 млн рублей инвестиций».

Фродами грешат поставщики диджитал-инструментов — программатик платформы, занимающиеся технической частью продвижения. Но в сговоре могут быть задействованы все участники цепочки, включая рекламное агентство, считает Владимир Фокин. Симуляция идет по ряду параметров.

Денис Кунгуров

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