Минпромторг планирует довести до 70% долю субсидирования затрат фармпроизводителей Фармпроизводителей обманывают на десятки миллионов при продвижении лекарств в интернете » Во II квартале 2019 финансового года Sun Pharma вернулась к прибыли Во II квартале 2019 финансового года объем продаж индийской фармацевтической компании Sun Pharma («Сан Фарма») вырос на 16% и составил 79,5 млрд индийских рупий (1,1 млрд долл. США), сообщает FirstWord Pharma. В Индии финансовый год начинается 1 апреля и завершается 31 марта следующего года. Квартальная прибыль составила 1,1 млрд рупий (155 млн долл. США) против убытка 270 млн рупий (38 млн долл. США) за аналогичный период 2018 года. Объем продаж готовых лекарственных форм в США остался на уровне II квартала 2018 финансового года – 339 млн долл. США, что составляет 30% общего показателя продаж компании. Объем продаж подразделения Taro Pharmaceutical («Таро Фармасьютикал») вырос на 1% – до 161 млн долл. США. За отчетный период объем продаж в Индии увеличился на 35% – до 25,2 млрд рупий (355 млн долл. США). Продажи на рынках стран с развивающимися экономиками увеличились на 3% – до 201 млн долл. США за счет показателей в Восточной Европе, Бразилии, Мексике и странах Латинской Америки. Квартальный объем продаж активных фармсубстанций вырос на 10% – до 4,7 млрд рупий (66 млн долл. США). Илья Дугин

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