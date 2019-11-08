Бизнес-встреча с аптечными сетями в Воронеже пройдет 28 ноября Во II квартале 2019 финансового года Sun Pharma вернулась к прибыли » Минпромторг планирует довести до 70% долю субсидирования затрат фармпроизводителей Минпромторг РФ рассчитывает увеличить долю субсидирования расходов компаний фармотрасли с 50% до 70% в рамках новой госпрограммы «Фарма-2030», сообщил 7 ноября заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин. «Ранее [в рамках госпрограммы «Фарма-2020»] субсидировались 50% затрат фармкомпаний. В «Фарма-2030» данный показатель планируется довести до 70%, с возможностью авансирования затрат предприятий», – сказал Галкин на Международном форуме Life Sciences Invest. Partnering Russia в Санкт-Петербурге. Источник: ТАСС pharmvestnik