«  
  »

Минпромторг планирует довести до 70% долю субсидирования затрат фармпроизводителей

Минпромторг РФ рассчитывает увеличить долю субсидирования расходов компаний фармотрасли с 50% до 70% в рамках новой госпрограммы «Фарма-2030», сообщил 7 ноября заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин.

«Ранее [в рамках госпрограммы «Фарма-2020»] субсидировались 50% затрат фармкомпаний. В «Фарма-2030» данный показатель планируется довести до 70%, с возможностью авансирования затрат предприятий», – сказал Галкин на Международном форуме Life Sciences Invest. Partnering Russia в Санкт-Петербурге.

Источник: ТАСС

pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Ноябрь 8, 2019 | Просмотров: 30