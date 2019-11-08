Бизнес-встреча с аптечными сетями в Воронеже пройдет 28 ноября

Профмитинг проводится для того, чтобы познакомить фармкомпании (производителя или дистрибьютора) с директорами по закупкам локальных аптечных сетей. Мероприятие разноформатное — презентации, деловые переговоры и свободное общение. В этом году будут представлены инновации в области лекарств, косметики, Бад, средств гигиены и ухода за ногтями, таких компаний как Квадрат-С, Астра-Фарма, Диатест, Таблетон, и других.

Для компаний, которые хотят поучаствовать впервые запустили акцию «Первый город», которая продлится до 1 декабря. В кризисное время, когда нет лишних финансовых средств, особенно актуальными становятся прямые контакты компании и продавца.

Интерес участников вызывают не только новая продукция и возможность провести переговоры с коллегами, но и бизнес-семинары. Тема семинара в этом году: «Не ценовое притяжение покупателя. Цены выше — покупателей больше?! Инновационный опыт российских сетей».

Семинар будет вести Ярослав Газин, консультант по продажам, ТОР5 рейтинга «Тренер года». Входит в десятку лучших тренеров по маркетинговым коммуникациям в России в рейтинге журнала «Менеджмент маркетинг». Сотрудничает с ведущими компаниями фармрынка: аптечными сетями, фармацевтическими и аналитическими компаниями.

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