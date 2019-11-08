Нелли Игнатьева: заявления о сроках переноса маркировки неуместны

6 ноября на пресс-конференции в МИЦ Известия исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева сообщила журналистам, что российские аптечные сети поддерживают внедрение обязательной маркировки лекарственных средств с первых моментов обсуждения.

«Никто на рынке не скажет, что маркировка не благо, напротив, и в первую очередь благо для пациента. Маркировка способна повысить доступность лекарств для льготников, это главное. Те, кому положены бесплатные лекарства, закупленные государством, их получат, а не побегут покупать их за свои деньги. И к аптекам у пациентов не будет вопросов по происхождению и легальности препаратов, как и не станет вопросов к цене», — заявила она.

Игнатьева подчеркнула, что аптеки должны войти в систему уже сейчас, чтобы успеть к 2020 году: «Заявления о сроках переноса маркировки неуместны и не должны звучать из наших уст. Я все аптечные организации призываю оперативно подключаться и налаживать свое программное обеспечение. Не надо ждать последней ночи перед экзаменом. Ее нет, экзамен уже идет».

Директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков подтвердил готовность компании к производству лекарств как для терапии высокозатратных нозологий, так и остальных препаратов: «Лекарства по госпрограмме 7ВЗН производятся в соответствии с Постановлением Правительства №1557. С 1 января 2020 года мы будем готовы соответствовать всем предъявленным требованиям. «Р-Фарм» поддерживает систему мониторинга движения лекарственных препаратов, потому что от этой системы выиграют абсолютно все ее участники – от производителя и регулирующих органов до потребителя».

«Если говорить о ритейле, то, конечно, аптекам требуется как можно скорее подключаться к федеральной системе и учиться работать с маркированной продукцией, иначе будут возникать трудности при приеме и отпуске маркированных лекарств», — добавил он.

Гендиректор компании «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов сообщил, что большинство крупных фармкомпаний как российских, так и иностранных готовы к внедрению маркировки. «Есть европейские производители, которые начнут выпуск лекарств с кодом уже в ноябре и декабре», — добавил он.

При этом представитель оператора маркировки отметил, что некоторые компании рассчитывали, что внедрение системы отложат, поэтому начали поздно готовиться к внедрению обязательной маркировки. Дмитрий Алхазов рассказал, что ЦРПТ активно взаимодействует с компаниями, которые пока находятся в стадии оснащения производственных линий оборудованием для маркировки. Для этого выделена группа сотрудников, которая занимается консультацией производителей.

Что касается сроков введения ответственности для участников товаропроводящей цепи, то РААС настаивает на этапности.

«На начальном этапе наказание и для аптек, и для производителей, и для поставщиков, и для медицинских организаций, подключившихся к системе до января 2020 года, должно отсутствовать, это время нужно для настройки передачи данных в систему, ведь вхождение лекарственных препаратов с новой маркировкой не будет лавинообразным. Причин, по которым организации сферы обращения лекарственных средств не готовы к 2020 году полноценно работать в системе мониторинга за движением ЛС было много, правила менялись, даже подключение отдельных аптек до определенного времени из-за проблем с ФИАС было невозможно. Система должна начать работать без предъявления наказаний к подключившимся к ней в установленные сроки», — заявила Нелли Игнатьева.

Она также обратила внимание участников конференции, что, согласно законодательству, все немаркированные лекарства, произведённые до конца 2019 года, будут обращаться на рынке до истечения срока годности.

Пресс-конференция, посвященная введению маркировки лекарственных препаратов на российском рынке, состоялась 6 ноября в МИЦ Известия. В ней приняли участие представители Росздравнадзора, отраслевых ассоциаций, производителей, оператора маркировки ЦРПТ.

gmpnews