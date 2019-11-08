Novo Nordisk получил глобальную лицензию на разработку препарата UD-014

Компании Novo Nordisk и UBE Industries сообщили о подписании соглашения, согласно которому Novo Nordisk получил эксклюзивную глобальную лицензию на вещество UD-014, селективный низкомолекулярный ингибитор чувствительный к семикарбазиду аминоксидазы/белка сосудистой адгезии, которое продемонстрировало эффективность в доклинических исследованиях. В будущем данный препарат может быть использован для лечения неалкогольного стеатогепатита.

В последние годы наблюдается увеличение заболеваемости неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ). По данным морфологических исследований стеатогепатит – чрезмерное накопление триглицеридов в печени, что сопровождается активацией процессов свободно радикального окисления, повреждением клеточных мембран и других органелл гепатоцитов, возникновением воспалительного процесса, стимуляцией фиброзообразования вплоть до цирроза печени. Причинами возникновения НАСГ считают ожирение, сахарный диабет, дислипидемию, быстрое похудение, недостаток белка в рационе, врожденные дефекты β-окисления жирных кислот, дефицит α-антитрипсина и некоторые другие факторы.

В соответствии с условиями соглашения, UBE получит авансовый платеж, а также дополнительные платежи в случае успешного прохождения различных этапов развития продукта, а также роялти, рассчитанное на основе годовых объемов продаж препарата. Novo Nordisk будет отвечать за дальнейшую разработку, производство и коммерциализацию UD-014.

«Это прекрасная возможность для Novo Nordisk расширить присутствие в данном сегменте. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с UBE при продолжении разработок UD-014, так как в настоящее время доступных методов лечения неалкогольного стеатогепатита не существует», — сказал Маркус Шиндлер, старший вице-президент отдела Global Drug Discovery в компании Novo Nordisk.

gmpnews