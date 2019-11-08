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Представлен список препаратов для включения в лекарственные перечни 2021 года

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации под председательством директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елены Максимкиной состоялось первое заседание комиссии Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи на 2021 год.

В ходе заседания Комиссии были рассмотрены препараты, включаемые в перечни: ЖНЛВП – Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, ОНЛС – обеспечение Необходимыми Лекарственными Средствами, ВЗН – высокозатратные нозологии.

Поддержано включение в перечни на 2021 год:

  1. Ипраглифлозин (ЖНВЛП, ОНЛС);
  2. Селексипаг (ЖНВЛП, ОНЛС);
  3. Симоктоког альфа (ВЗН);
  4. Эмицизумаб (ЖНВЛП, ВЗН)
  5. Калия ацетат + Кальция ацетат + Магния ацетат + Натрия ацетат + Натрия хлорид (ЖНВЛП);
  6. Кабозантиниб (ЖНВЛП);
  7. Окрелизумаб (ВЗН);
  8. Тапентадол (ОНЛС);
  9. Луразидон (ЖНВЛП, ОНЛС).

Не поддержано исключение из перечней на 2021 год:

  1. Пропранолол (ЖНВЛП, ОНЛС);
  2. Атенолол (ЖНВЛП, ОНЛС);
  3. Ксилометазолин (ЖНВЛП).

gmpnews

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Ноябрь 8, 2019 | Просмотров: 34