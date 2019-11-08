Представлен список препаратов для включения в лекарственные перечни 2021 года

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации под председательством директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елены Максимкиной состоялось первое заседание комиссии Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи на 2021 год.
В ходе заседания Комиссии были рассмотрены препараты, включаемые в перечни: ЖНЛВП – Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, ОНЛС – обеспечение Необходимыми Лекарственными Средствами, ВЗН – высокозатратные нозологии.
Поддержано включение в перечни на 2021 год:
- Ипраглифлозин (ЖНВЛП, ОНЛС);
- Селексипаг (ЖНВЛП, ОНЛС);
- Симоктоког альфа (ВЗН);
- Эмицизумаб (ЖНВЛП, ВЗН)
- Калия ацетат + Кальция ацетат + Магния ацетат + Натрия ацетат + Натрия хлорид (ЖНВЛП);
- Кабозантиниб (ЖНВЛП);
- Окрелизумаб (ВЗН);
- Тапентадол (ОНЛС);
- Луразидон (ЖНВЛП, ОНЛС).
Не поддержано исключение из перечней на 2021 год:
- Пропранолол (ЖНВЛП, ОНЛС);
- Атенолол (ЖНВЛП, ОНЛС);
- Ксилометазолин (ЖНВЛП).