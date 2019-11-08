Представлен список препаратов для включения в лекарственные перечни 2021 года

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации под председательством директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елены Максимкиной состоялось первое заседание комиссии Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи на 2021 год.

В ходе заседания Комиссии были рассмотрены препараты, включаемые в перечни: ЖНЛВП – Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, ОНЛС – обеспечение Необходимыми Лекарственными Средствами, ВЗН – высокозатратные нозологии.

Поддержано включение в перечни на 2021 год:

Ипраглифлозин (ЖНВЛП, ОНЛС); Селексипаг (ЖНВЛП, ОНЛС); Симоктоког альфа (ВЗН); Эмицизумаб (ЖНВЛП, ВЗН) Калия ацетат + Кальция ацетат + Магния ацетат + Натрия ацетат + Натрия хлорид (ЖНВЛП); Кабозантиниб (ЖНВЛП); Окрелизумаб (ВЗН); Тапентадол (ОНЛС); Луразидон (ЖНВЛП, ОНЛС).

Не поддержано исключение из перечней на 2021 год:

Пропранолол (ЖНВЛП, ОНЛС); Атенолол (ЖНВЛП, ОНЛС); Ксилометазолин (ЖНВЛП).

gmpnews