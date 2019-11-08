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Экспорт лекарств в Узбекистан могут приостановить из-за сертификации

Правительство Узбекистана хочет ввести обязательную национальную сертификацию  ввозимых в страну товаров. Если проект постановления вступит в силу, российский фармацевтический рынок может потерять в экспорте более 3 млрд рублей в 2020 году.Согласно проекту постановления кабинета министров Узбекистана, фармацевтические товары «не маркированный национальным знаком соответствия Республики Узбекистан», не смогут попасть в страну с первого января 2020 года. Требования не касаются стран Евросоюза, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

pharmvestnik

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Ноябрь 8, 2019 | Просмотров: 43