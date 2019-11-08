«Квадрат-С» отстояла в московском арбитраже права на обращение БАДа Ферментозим форте Экспорт лекарств в Узбекистан могут приостановить из-за сертификации » В сентябре число пользователей «ЗдравСити» выросло в 7,5 раза В сентябре текущего года число пользователей онлайн-сервиса заказа лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья «ЗдравСити» — проекта ЦВ «Протек» — выросло в 7,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, достигнув более 5 млн человек в месяц. Число заказов за тот же период превысило 170 тыс., показав пятикратный прирост. Самая высокая активность среди пользователей наблюдалась в Свердловской области, Башкортостане, Краснодаре, Омске и Санкт-Петербурге. «Росту потока пользователей «ЗдравСити» способствовал целый ряд решений, в частности глубокая переработка структуры ресурса, что позволило повысить эффективность его взаимодействия с поисковыми системами Google и Яндекс. Кроме того, мы серьезно пересмотрели подход к ценообразованию, взяв за основу схему, которая строится на ежедневной оценке стоимости аптечного ассортимента в онлайн-сегменте. В результате потребителю предлагаем товар по ценам, привлекательным для него в конкретный день в конкретном регионе. Динамика ресурса продолжает расти, и мы намерены сохранить этот тренд до конца текущего года», отметил руководитель отдела электронной коммерции ЦВ «Протек» Даурен Абеуов. Справочно ЗдравСити — онлайн-сервис ЦВ «ПРОТЕК», позволяющий конечному потребителю забронировать лекарства и товары для красоты и здоровья, оплатив и получив товар в ближайшей аптеке. Проект объединяет около 15 тыс. аптек-партнеров в 78 регионах России. Ассортимент онлайн-сервиса — 12 тыс. наименований в зависимости от региона. Товар, представленный в каталоге «ЗдравСити», сертифицирован и соответствует всем требованиям к качеству фармпродукции. Заказы собираются непосредственно на складе ЦВ «Протек», который на протяжении более 25 лет напрямую работает с ведущими российскими и международными фармпроизводителями. Заказ оплачивается непосредственно при получении в аптеке. Источник: ЦВ «Протек» pharmvestnik