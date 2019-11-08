«Квадрат-С» отстояла в московском арбитраже права на обращение БАДа Ферментозим форте

Арбитражный суд Москвы отказал немецкой фармкомпании Berlin-Chemie в удовлетворении иска о запрете обращения биологически активной добавки (БАД) Ферментозим форте от компании «Квадрат-С». Упаковка БАДа, по мнению истца, схожа до степени смешения с принадлежащей Berlin-Chemie серией товарных знаков, включающих словесный элемент «Мезим». Арбитражный суд Москвы отказал немецкой фармкомпании Berlin-Chemie в удовлетворении иска о запрете обращения биологически активной добавки (БАД) Ферментозим форте от компании «Квадрат-С». Упаковка БАДа, по мнению истца, схожа до степени смешения с принадлежащей Berlin-Chemie серией товарных знаков, включающих словесный элемент «Мезим».

Berlin-Chemie выпускает препарат Мезим форте с панкреатином в качестве действующего вещества и обладает правами на серию товарных знаков, в том числе относящихся к этикетке и упаковке препарата.

В июне 2018 года компания «Квадрат-С» зарегистрировала в качестве биологически активной добавки Ферментозим форте с тем же панкреатином в составе и продает его в аптеках.

В декабре 2018 года немецкая компания обратилась с иском в арбитражный суд Москвы, требуя запретить производство, хранение и продажу товара в упаковке Ферментозим форте, схожей до степени смешения с упаковкой Мезима. Также Berlin-Chemie требовала обязать «Квадрат-С» изъять из оборота и уничтожить упомянутые в иске БАДы. Использование товарных знаков на Мезим «нарушает исключительные права на серию товарных знаков истца, приносит ему убытки и подрывает его репутацию на рынке», заявил истец.

У «Квадрат-С», в свою очередь, с апреля 2018 года есть права на словесный товарный знак «Ферментозим». И пока арбитраж рассматривал иск немецкой компании, «Квадрат-С» в июне 2019 года зарегистрировала комбинированный товарный знак на изображение упаковки БАД. После этого Berlin-Chemie, чтобы ограничить право использования зарегистрированного компанией «Квадрат-С» товарного знака, нужно было сначала признать охрану этого товарного знака недействительной, отмечается в материалах арбитражного решения. Berlin-Chemie попыталась это сделать в Палате по патентным спорам, но удовлетворения не добилась.

Berlin-Chemie могла бы признать незаконное использование «Квадратом-С» товарного знака на Мезим, доказав наличие сходства до степени смешения используемого на упаковке БАД обозначения с товарными знаками, числящимися за Berlin-Chemie, но арбитраж такое сходство не установил.

Словесные обозначения «Мезим» и «Ферментозим» на упаковках компаний акцентируют на себе внимание покупателя и позволяют дифференцировать продукцию, потому что сами по себе сходными не являются, сказано в решении арбитража: различается дизайн упаковок и по цветам (Berlin-Chemie использует белый и зеленый цвета, «Квадрат-С» – серый и бирюзовый), и изобразительными элементами.

Требование об изъятии из оборота и уничтожении продукции от компании «Квадрат-С» арбитраж счел абстрактным: в иске не указано место нахождения товара и владелец, у которого товар следовало бы его изъять. Исходя из этих обстоятельств, суд отказал Berlin-Chemie в удовлетворении иска в полном объеме. Это решение, вынесенное московским арбитражем 30 октября 2019 года, может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня принятия.

В феврале 2019 года ФАС России по заявлению физлица выдала «Квадрат-С» предупреждение: эксперты антимонопольной службы отметили сходство формы, цветового решения, шрифтов, расположения графических и текстовых элементов в оформлении упаковок Ферментозим форте и Мезим форте. «Квадрат-С» пыталась оспорить выдачу предупреждения в арбитражном суде Москвы, но проиграла. Сейчас дело рассматривается в апелляционной инстанции.

Роспотребнадзор в апреле 2019 года сообщил о намерении запретить использование названий БАДов, схожих с торговыми наименованиями лекарственных препаратов.