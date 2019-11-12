Росздравнадзор выявил многочисленные нарушения при проверках оптовых фармкомпаний

Об этом, выступая на конференции «Логистика лекарственных средств», заявила начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова.

По результатам проверок назначено 1240 штрафов на общую сумму 31269 млн руб., добавила она.

«К сожалению, обязательные требования соблюдаются далеко не всеми, и лишь небольшое число оптовых фармацевтических компаний проходят проверки без административных санкций», – констатировала представитель ведомства.

Значительная часть нарушений связана с несоблюдением температурного режима хранения и влажности, а также ненадлежащим оборудованием, подчеркнула Крупнова. Кроме того, в ряде случаев у компаний нет практических навыков применения установленных требований.

Сегодня в России 3700 оптовых организаций имеют лицензию на фармацевтическую деятельность, и осуществляют ее более чем на трех тысячах объектах, отметила она.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

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