Росздравнадзор выявил многочисленные нарушения при проверках оптовых фармкомпаний

В рамкой проверок Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения за неполный 2019 год вынесено 2,9 тыс. предупреждений логистическим и оптовым фармкомпаниям.
Об этом, выступая на конференции «Логистика лекарственных средств», заявила начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова.
По результатам проверок назначено 1240 штрафов на общую сумму 31269 млн руб., добавила она.
«К сожалению, обязательные требования соблюдаются далеко не всеми, и лишь небольшое число оптовых фармацевтических компаний проходят проверки без административных санкций», – констатировала представитель ведомства.
Значительная часть нарушений связана с несоблюдением температурного режима хранения и влажности, а также ненадлежащим оборудованием, подчеркнула Крупнова. Кроме того, в ряде случаев у компаний нет практических навыков применения установленных требований.
Сегодня в России 3700 оптовых организаций имеют лицензию на фармацевтическую деятельность, и осуществляют ее более чем на трех тысячах объектах, отметила она.
Фото: Игорь Чунусов
Сергей Рякин
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