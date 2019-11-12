Апелляционный суд в США не поддержал иск Biocad против Roche

В 2017 году суд оставил иск без рассмотрения и сейчас апелляционный суд поддержал это решение. Обоснование – большинство эпизодов нарушения закона, если они имели место, были в России.

Как утверждал истец, Roche не позволяла российской компании выйти на российский и американский рынки с биосимилярами препаратов Herceptin, Rituxan и Avastin. Для этого Roche снизила цены на свои препараты в России и повысила их в США. Кроме того, говорится в иске, Roche ограничила доступ к образцам своих блокбастеров, чтобы замедлить разработку биосимиляров российской компанией.

Окружной суд пришел к выводу, что Biocad не смогла предоставить достаточно обоснованных доказательств вины Roche. Суд вышестоящей инстанции подтвердил это решение, отметив, что дело не подпадает под юрисдикцию американского антимонопольного законодательства.

Илья Дугин

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