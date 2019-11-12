Разработчик препарата от инсульта привлек инвестиции в размере 7 млн евро

Acticor Biotech — портфельный проект российского венчурного фонда Primer Capital, биотехнологическая компания, специализирующаяся на острой фазе тромботических заболеваний, включая острый ишемический инсульт, привлекла финансирование в размере 7 млн евро.
Параллельно с этим компания закрыла раунд B, итоговый размер которого составил 22,3 млн евро. Новое финансирование позволит расширить географию проведения II фазы исследований ACTIMIS для препарата-кандидата ACT017 по показанию острая фаза ишемического инсульта в США.
«Мы очень рады, что нам удалось получить дополнительный капитал от глобальных инвесторов в сфере здравоохранения, благодаря которому у нас будет возможность провести клинические исследования II фазы и в США. В результате встречи с FDA с целью получения рекомендаций по дизайну клинического исследования мы получили достаточно положительные прогнозы, чтобы приступить к подаче в ближайшие месяцы»,комментирует президент Acticor Biotech Жиль Авенар.
«Проинвестировав в этот проект в прошлом году, мы уже тогда видели огромный потенциал компании, признавая ее инновационность и уникальность в своей нише. Наша первоначальная оценка оказалась верной, поскольку за столь короткое время препарат совершил огромный скачок вперед, подняв новый раунд финансирования и демонстрируя колоссальный прогресс в процессе исследований»,добавила исполнительный директор Primer Capital Елизавета Рождественская.
Лид инвестором данного раунда стал новый участник, фонд Go Capital. В дополнительном финансировании также приняли участие текущие инвесторы Newton BioCapital, CapDecisif Management и Anaxago.
Одновременно с закрытием раунда B Acticor приобрели 100% долю в AVCare’s, диагностическом стартапе, разрабатывающем биомаркеры инсульта. В результате этой сделки Acticor получил право на разработку и глобальное использование биомаркеров на территории всего мира.
Источник: Primer Capital