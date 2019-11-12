Роспотребнадзор разработал новый подход к лечению ВИЧ

«Системы направленного редактирования генома CRISPR могут стать универсальным инструментом для терапии социально значимых инфекций, таких как ВИЧ, а также наследственных и приобретенных заболеваний, среди которых рак, аутоиммунные и орфанные заболевания», — сказала руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.

По ее словам, направленное геномное редактирование за короткое время заняло передовые позиции среди других технологий модификаций генома.

«Сегодня ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал собственную платформу по производству компонентов системы направленного редактирования генома CRISPR и получил российский патент на свое изобретение. Специалисты института готовят заявку в Международное патентное ведомство (WIPO)», – подчеркнула она.

Тест-системы на основе CRISPR обладают большей чувствительностью по сравнению с классическими наборами на основе ПЦР в реальном времени. Они позволяют проводить диагностику прямо у постели больного или в полевых условиях без применения специализированного высокотехнологичного оборудования. Кроме того, их можно использовать для тонких диагностических процедур, например, проведения генотипирования возбудителей инфекционных заболеваний и определения резистентности к антибиотикам.

«Направленное геномное редактирование широко применяется для разработки генотерапевтических препаратов против различных инфекционных заболеваний. Наиболее перспективным направлением в редактировании генома является использование системы CRISPR/CAS, которая позволяет редактировать геном посредством специфической локализации CAS белка на сегментах генома мишени и удаления областей генома, содержащих нежелательные последовательности (для «выключения» генов) и/или мутации (для коррекции работы генов)», – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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